Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены

24 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
24 ноября 2025
В интервью изданию The Telegraph Кевин Спейси признался, что на данный момент у него нет постоянного места жительства. После того, как актёра отменили в связи с обвинениями в домогательствах, он лишился дома: «Затраты за последние 7 лет были астрономическими. Мой доход сократился и все деньги уходили». Спейси жил в отелях и съёмных квартирах. Ехал туда, где для него находилась работа. «Сейчас у меня нет дома, пока мои вещи на складе. Я надеюсь, что в какой-то момент, если ситуация продолжит улучшаться, я смогу снова решить, где я хочу поселиться».

«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены
фото: Кевин Спейси

Кевин признался: его финансовое положение не блестяще, но, к счастью, до банкротства дело не дошло. Свою отмену Спейси сравнивает с занесением в чёрный список писателей, актёров и режиссёров Голливуда в 50-х годах XX века за предполагаемые симпатии к коммунистам, «когда многие люди не были виновны в том, в чём их обвиняли».

«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены
фото: Кевин Спейси

«В общем, если Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино завтра позвонят Эвану Лавенштейну (менеджер Спейси — прим. ред.), эта чёрная полоса закончится. Я буду польщён и обрадован. И я верю, что это произойдёт», – резюмировал актёр.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Андрей (Омск)   24.11.2025 - 16:53
Не Обязательно звонить Скорсезе и Тарантино, хватает других режиссеров. Важно какое кино, роль основная или нет. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Кевин Спейси заявил, что не будет работать с теми, кто от него отвернулся
«Я продал дом и не знаю, где буду жить»: Кевин Спейси о финансовом крахе из-за "отмены" и судов
Кевина Спейси оправдали по делу о домогательствах в отношении четырёх мужчин
Энтони Рэпп потребовал у Кевина Спейси 40 млн долларов по делу о домогательствах
Кевина Спейси обвинили в домогательствах в отношении троих мужчин
Поиск по меткам
деньгисуд
персоны
Кевин Спейси

фотографии >>
«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены фотографии
«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены фотографии
«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены фотографии
«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Валентина Гуркаленко
22 ноября ушла из жизни режиссёр Валентина Гуркаленко.
Виталий Мишле
21 ноября ушёл из жизни актёр Виталий Мишле.

День рождения >>

Анна Геллер
Мария Козакова
Виктор Коршунов
Татьяна Лянник
Грачья Нерсесян
Светлана Светикова
Виктор Сергачёв
Андрей Смоляков
Денис Шведов
Тьерри Лермит
Хорхе Мистраль
Матеуш Млодзяновский
Ванда Нойманн
Аарон Педерсен
Кэтрин Хейгл
Ширли Хендерсон
все родившиеся 24 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен