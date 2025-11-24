«Сейчас у меня нет дома»: Кевин Спейси о последствиях своей отмены

В интервью изданию The TelegraphКевин Спейси признался, что на данный момент у него нет постоянного места жительства. После того, как актёра отменили в связи с обвинениями в домогательствах, он лишился дома: «Затраты за последние 7 лет были астрономическими. Мой доход сократился и все деньги уходили». Спейси жил в отелях и съёмных квартирах. Ехал туда, где для него находилась работа. «Сейчас у меня нет дома, пока мои вещи на складе. Я надеюсь, что в какой-то момент, если ситуация продолжит улучшаться, я смогу снова решить, где я хочу поселиться».
фото: Кевин Спейси
Кевин признался: его финансовое положение не блестяще, но, к счастью, до банкротства дело не дошло. Свою отмену Спейси сравнивает с занесением в чёрный список писателей, актёров и режиссёров Голливуда в 50-х годах XX века за предполагаемые симпатии к коммунистам, «когда многие люди не были виновны в том, в чём их обвиняли».
фото: Кевин Спейси
«В общем, если Мартин Скорсезе или Квентин Тарантино завтра позвонят Эвану Лавенштейну (менеджер Спейси — прим. ред.), эта чёрная полоса закончится. Я буду польщён и обрадован. И я верю, что это произойдёт», – резюмировал актёр.
