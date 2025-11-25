Кино-Театр.Ру
«У нас были прямо баталии»: Иван Добронравов о конфликте с братом Виктором

25 ноября
2025 год

25 ноября 2025
Недавно Иван Добронравов дебютировал в роли режиссёра, сняв сериал «Никто не знает про Маньпупунёр». По сюжету главный герой вместе с друзьями отправляется в ностальгическое путешествие, которое оборачивается чередой опасных приключений. Фильм Иван снимал вместе с семьёй: продюсерами стали его жена Анна, брат Виктор и отец, Фёдор Добронравов. В интервью изданию WomanHit Иван рассказал, что отношения с Виктором у него в детстве были сложными: «У нас действительно был долгий конфликтный период во время моего пубертата. И даже в момент поступления в институт наши отношения непросто складывались. Мне казалось, что Витя меня не понимает, я удивлялся, что мы так по-разному смотрим на мир, ведь мы же братья».

фото: Виктор и Иван Добронравовы


Со временем пришло понимание, почему так происходит: «Потом я чуть повзрослел и пришёл к интересному умозаключению, что мы с ним братья, но мы разные, и это как раз прекрасно. А раньше я боролся с этой разностью, постоянно доказывал ему свою правоту: «Нет, это только так, и никак иначе». А он мне возражал: «Нет, это не так, ты просто не понимаешь, поверь мне, я чуть старше, я знаю, что говорю». И у нас были прямо баталии».

фото: Виктор и Иван Добронравовы

Сейчас Иван с Виктором очень близки: «Мы сыновья одних родителей, которые нас учили, что в основе всего стоит любовь. И сейчас самое важное в наших отношениях то, что мы очень хотим общаться. Недавно я заехал к нему, даже не помню зачем. Полагал, что на пять минут, а в итоге уехал в полшестого утра. Мы зацепились языками и проговорили всю ночь, не замечая времени».
