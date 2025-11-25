Кино-Театр.Ру
«Нельзя ребёнка постоянно держать при себе»: Иван Добронравов о воспитании через сепарацию

25 ноября
2025 год

Лайфстайл
25 ноября 2025
Иван Добронравов вместе с братом Виктором учились в интернате, им приходилось каждую неделю расставаться с родителями. В интервью изданию WomanHit актёр рассказал, что этот момент всегда расстраивал его: «У меня слёзы лились и каждый раз, когда я на три месяца к бабушке летом уезжал. Ну и что? Так было первые дня два-три, а потом я шёл гулять и забывал обо всём, был счастлив там. По-моему, нормально для любого ребёнка, привязанного к любящим родителям, испытывать дискомфорт, когда ты на время расстаёшься с ними».

фото: Иван Добронравов
фото: Иван Добронравов

Актёр считает, что печаль от расставания с близкими приближает детей к самостоятельности: «Первые отрывы от семьи всегда грустные, болезненные. Я вот сейчас иногда дочку на дачу отвожу, и она в первый момент всегда говорит: «Не уезжай, я не хочу», но это не значит, что она не хочет. Это просто естественная реакция. И нельзя же ребёнка постоянно держать при себе. Это даже непедагогично, потому что может привести к тому, что уже взрослым он без тебя шагу ступить не сможет».

фото: Иван Добронравов с женой и дочерью
фото: Иван Добронравов с женой и дочерью


Иван развенчал неприятные ассоциации со словом «интернат»: «Вообще это только так звучит «интернат», а у нас была блестящая школа с прекрасными учителями. Мама какое-то время там работала, и у неё были приятельские отношения с педагогическим составом. У нас не было такого, как сейчас у меня с дочкой, когда я перед тем, как отдать её в первый класс, изучил кучу школ. Тогда же подвернулся такой вариант, он был очень удобным. Почему бы не воспользоваться им, решили родители. Я в понедельник шёл туда, а в субботу возвращался домой. И я с теплом вспоминаю эти дни».
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Виктор Добронравов
Иван Добронравов

