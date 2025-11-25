«Есть вещи, на которые семья не заставит меня пойти»: Иван Добронравов об амбициях, деньгах и принципах

что почитать?

«Что может быть ужаснее женщины, которая не стала матерью?»: Нонна Гришаева о главной функции в жизни

«Мне всё сложнее прощать опоздания»: Светлана Ходченкова о дисциплине

Команда начнет все с нуля в Санкт-Петербурге

Завершились съемки продолжения волейбольной мелодрамы «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой

Интервью

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях