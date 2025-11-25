«Есть вещи, на которые семья не заставит меня пойти»: Иван Добронравов об амбициях, деньгах и принципах

Актёр Иван Добронравов с супругой Анной поженились спустя 7 лет после того, как начали жить вместе. В интервью изданию WomanHit Иван рассказал, что к официальному торжеству относился скептически: «Ане захотелось свадьбу, я её поддержал. Я вообще бурные мероприятия, особенно когда они посвящены отчасти мне и приходится быть в центре внимания, не очень люблю. До сих пор даже дни рождения справляю тяжело. Зажимаюсь, когда приходится выслушивать тосты в свою сторону».
фото: Иван Добронравов с женой
Однако Иван рад, что этот личный праздник состоялся: «Я, честно говоря, благодарен Ане, что мы это сделали, потому что это был прекрасный вечер. Это очень хорошая страничка в нашей совместной жизни». По словам Ивана, после штампа в паспорте их отношения с Аней не изменились. Иногда, признался актёр, они с женой всё же ссорятся: «Бывает. Это называется «взять паузу», что не всегда плохо. Нужно помолчать чуть-чуть, чтобы не сказать того, за что будешь себя ругать». «Мы стопроцентно сходимся в чувстве юмора, – рассказал актёр, – А я считаю очень важным, чтобы любящим людям нравились шутки друг друга. И нам интересно друг с другом, и всегда есть что обсудить и даже о чем помолчать. Но на некоторые вещи у нас разные взгляды. И мы не пытаемся друг друга переубедить. Самое главное, чтобы двум людям хотелось быть вместе».
фото: Иван Добронравов с женой
Иван считает, что они с женой отличная команда, главного в семье у них нет: «У нас никогда не было никаких разногласий по этому поводу. Конечно, я буду делать всё, чтобы самому зарабатывать, но как я могу быть против, если у Ани что-то идёт лучше, чем у меня». Актёр рассказал, что ему, к счастью, не приходится соглашаться на проекты только ради денег: «Пока Бог миловал, я не оказывался в таком уж серьёзном положении. Да и родители периодически помогают. Если на кону будет стоять благополучие семьи или мои амбиции, не думаю, что амбиции перевесят. Просто есть ряд вещей, на которые меня даже семья не заставит идти. Знаю, что, наоборот, они скажут: «Давай мы лучше «ремешок затянем». Но я не буду лукавить: зарабатывать много — хорошо».
