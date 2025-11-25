Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина

24 ноября в московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Тоннель»
о том, как мафия похищает мужа у неподкупной и слишком принципиальной таможенницы Светы. Проект представили актёры Елизавета Боярская
, Сергей Гилёв
, Таисья Калинина
, Даниил Страхов
и другие.
фото: Елизавета Боярская и Максим Матвеев
фото: Сергей Гилёв
фото: Таисья Калинина и Тимофей Кочнев
фото: Даниил Cтрaхов
фото: Александр Аверин с супругой
фото: Mамука Патарава
фото: Нелли Попова и Влад Фурман
А среди гостей были Александра Черкасова
, Маша Кошина
, Михаил Кремер
, Алёна Чехова
, Анна Чурина
, Дарья Калмыкова
, Янина Студилина
и многие-многие другие.
фото: Александра Черкасова
фото: Алёна Чехова
фото: Анна Чурина
фото: Маша Кошина
фото: Дарья Харченко
фото: Дaрья Kалмыкова
фото: Елена Старостина
фото: Михаил Кремер
фото: Ceргей Kомаров
фото: Янина Студилина
фото: Александр Мизёв
фото: Анастасия Меськова
фото: Станислав Дужников
фото: Oльга Зайцева
фото: Дарья Авратинская
фото: Иван Кокорин
фото: Софья Донианц
Эксклюзивная премьера криминального триллера «Тоннель» состоится в онлайн-кинотеатре KION уже 1 декабря.
фото: Евгения Aхременко
