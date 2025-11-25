Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина

25 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
25 ноября 2025
24 ноября в московском киноцентре «Октябрь» состоялась светская премьера сериала «Тоннель» о том, как мафия похищает мужа у неподкупной и слишком принципиальной таможенницы Светы. Проект представили актёры Елизавета Боярская, Сергей Гилёв, Таисья Калинина, Даниил Страхов и другие.

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Елизавета Боярская и Максим Матвеев

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Сергей Гилёв

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Таисья Калинина и Тимофей Кочнев

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Даниил Cтрaхов

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Александр Аверин с супругой

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Mамука Патарава

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Нелли Попова и Влад Фурман

А среди гостей были Александра Черкасова, Маша Кошина, Михаил Кремер, Алёна Чехова, Анна Чурина, Дарья Калмыкова, Янина Студилина и многие-многие другие.

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Александра Черкасова

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Алёна Чехова

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Анна Чурина

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Маша Кошина

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Дарья Харченко

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Дaрья Kалмыкова

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Елена Старостина

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Михаил Кремер

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Ceргей Kомаров

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Янина Студилина

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Александр Мизёв

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Анастасия Меськова

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Станислав Дужников

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Oльга Зайцева

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Дарья Авратинская

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Иван Кокорин

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Софья Донианц

Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина
фото: Евгения Aхременко

Эксклюзивная премьера криминального триллера «Тоннель» состоится в онлайн-кинотеатре KION уже 1 декабря.

«Тоннель»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекстиль
персоны
Александр АверинДарья АвратинскаяАнна АндрусенкоЯна АносоваЕвгения АхременкоАнна БогомоловаЕлизавета БоярскаяИлья БурецСергей ГилёвСофья ДонианцСтанислав ДужниковМаргарита ДьяченковаИван ЖвакинОльга ЗайцеваАнна КалашниковаТаисья КалининаДарья КалмыковаИван КокоринСергей Комаров (II)Тимофей КочневМаша КошинаМихаил КремерАнастасия КрыловаИгорь ЛепихинМаксим МатвеевАнастасия МеськоваАлександр МизёвВеневьева НовицкаяМамука ПатараваГеоргий ПерадзеИван ПетросянНелли ПоповаАртём РагузинЕлена Старостина (II)Даниил СтраховЯнина СтудилинаФлюза ФархшатоваВлад ФурманДарья ХарченкоАлександра ЧеркасоваАлёна ЧеховаАнна ЧуринаАрина Шелобанова
фильмы
Тоннель

фотографии >>
Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина фотографии
Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина фотографии
Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина фотографии
Контрабанда: Елизавета Боярская, Максим Матвеев и Янина Студилина фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Сергей Генкин
Александр Казаков
Иван Латышев
Максуд Мансуров
Александр Мартынов (IV)
Нонна Мордюкова
Александр Тютин
Олег Харитонов
Изабела Куна
Кэти Кэссиди
Рикардо Монтальбан
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram