Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова

Спутник телезрителя
24 ноября, 16:25, Cinema
Спутник телезрителя
23 ноября, 10:35, А2
Спутник телезрителя
22 ноября, 17:10, viju TV1000 action
Рецензии на фильмы
Антисказка Натальи Назаровой о заполярной Русалочке
Интервью
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
Главная тема
Путь через самые смелые эксперименты артхауса, включая роль без тела и игру с реальными людьми
Лайфстайл
Актриса поздравила сына с 19-летием
Новости кино
обсуждение >>