Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова

25 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
25 ноября 2025
В Москве в особняке Смирнова на Тверском бульваре состоялась светская премьера спектакля-байопика о композиторе Антонио Вивальди «Вивальди Superstar». Среди гостей были Марина Зудина, Игорь Гордин, Любовь Толкалина, Глафира Тарханова, Сергей Филин, Марк Кондратьев, Наталья Сомова, Янина Мелехова и другие.

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Марина Зудина

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Любовь Толкалина

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Игорь Гордин

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Глафира Тарханова

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Сергей Филин и Мария Прорвич

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Марк Кондратьев

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Наталья Сомова

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Артур Бабич и Аня Покров

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Янина Мелехова

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Федор Левин

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Давид Колчин

Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова
фото: Диана Скитова

Следующие показы спектакля «Вивальди Superstar» состоятся 20 и 21 декабря.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Тульский парень   25.11.2025 - 17:06
... прелести уколов и операций во всей красе. захотела стать невероятно красивой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекмузыкастиль
персоны
Артур БабичИгорь ГординМарина ЗудинаДавид КолчинМарк КондратьевФёдор ЛевинЯнина МелеховаАня ПокровЕкатерина РокотоваНаталья СомоваГлафира ТархановаЛюбовь ТолкалинаСергей ФилинВладимир ХацкевичЛюбовь Хацкевич

фотографии >>
Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова фотографии
Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова фотографии
Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова фотографии
Погружение в барокко: Марина Зудина, Любовь Толкалина и Глафира Тарханова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дхармендра
24 ноября ушёл из жизни актёр Дхармендра.
Лилия Юдина
23 ноября ушла из жизни актриса Лилия Юдина.
Валентина Шарыкина
23 ноября ушла из жизни актриса Валентина Шарыкина.
Удо Кир
23 ноября ушёл из жизни актёр Удо Кир.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Сергей Генкин
Александр Казаков
Иван Латышев
Максуд Мансуров
Александр Мартынов (IV)
Нонна Мордюкова
Александр Тютин
Олег Харитонов
Изабела Куна
Кэти Кэссиди
Рикардо Монтальбан
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Мэри Сью против всех
боевик, комедия, триллер
США, 2025
Неаполь — Нью-Йорк
драма
Италия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Интервью
Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»
Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях
2 комментария
Кино-театр.ру в Telegram