Сергей Безруков подал в суд иск о запрете продажи масок с изображением своего лица

24 ноября стало известно, что Сергей Безруков обратился в Хамовнический районный суд столицы с иском к предпринимательнице Кристине Соболевской. Причиной обращения стало размещение на маркетплейсах новогодних и тканевых масок, изображающих лицо актёра.
Общий Телеграм-канал московских судов сообщил: «Ответчик без согласия истца использует его персональные данные: имя, фамилию, изображение, поэтому Сергей Безруков просит суд запретить индивидуальному предпринимателю Кристине Соболевской распространять его персональные данные в сети «Интернет», а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда».
фото: Сергей Безруков
По информации РИА новости, Соболевская утверждает, что никаких масок с изображением актёра в ассортименте её магазина нет и уведомлений из суда она не получала: «Суд пока не дает ничего читать. Досудебных претензий не было. Вообще не знаю, о чём речь и почему ко мне...» Предпринимательница считает, что, возможно, такой товар распространяют мошенники.
фото: Сергей Безруков
21 ноября в своём Телеграм-канале Сергей Безруков сетовал и на искусственный интеллект: «Из моего видео сделали дипфейк. С моим лицом, моими жестами, но словами, которые я никогда не произносил. И это уже гуляет по сети. Если бы дело касалось только меня — стёр, выдохнул и забыл. Но это видят люди. Кто-то верит. Кто-то делает выводы. И вот это по‑настоящему неприятно. Как защититься? По сути — никак. Мы все в абсолютной уязвимости». Актёр пояснил, что прекрасно отдаёт себе отчёт, что живёт в век развития технологий и быстрого распространения информации, но считает недопустимым нарушение личных границ и откровенную ложь: «Прошу вас, будьте критичны,» – обратился актёр к поклонникам. «Единственная наша защита сейчас — здоровый скепсис».
