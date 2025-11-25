Кино-Театр.Ру
Детские желания: Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Лукерья Ильяшенко

25 ноября
2025 год

25 ноября 2025
23 ноября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу» с Наталией Орейро в одной из главных ролей. Первыми фильм о том, как исполняются детские мечты уже взрослого юриста Петра Безуглова, посмотрели актёры Иван Охлобыстин, Кристина Асмус, Екатерина Темнова, Константин Каримов, Мирон Проворов, Игорь Жижикин, а также Александра Ребенок, Сабина Ахмедова, Никита Тарасов, Лукерья Ильяшенко, Елена Борщёва, Анна Ещенко, Маруся Лёвкина, Евгения Малахова и многие другие.

фото: Кристина Асмус с дочерью

фото: Иван Охлобыстин

фото: Екатерина Темнова и Константин Каримов

фото: Мирон Проворов

фото: Игорь Жижикин

фото: Александра Ребенок с детьми

фото: Сабина Ахмедова

фото: Никита Тарасов

фото: Лукерья Ильяшенко

фото: Елена Борщева с дочерью

фото: Андрей Максимов с сыном

фото: Евгения Малахова

фото: Анна Ещенко

фото: Маруся Лёвкина с дочерью

фото: Елена Старостина

Фильм «Письмо Деду Морозу» выходит в широкий прокат 27 ноября.

«Письмо Деду Морозу»
№ 1
ДаринаКароль   25.11.2025 - 19:22
Дочка Асмус очень похожа на маму) Много пришло людей на премьеру, хотя большинство лиц вижу вообще впервые. читать далее>>
