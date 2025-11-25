Детские желания: Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Лукерья Ильяшенко

23 ноября в столичном кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера новогодней семейной комедии «Письмо Деду Морозу»
с Наталией Орейро
в одной из главных ролей. Первыми фильм о том, как исполняются детские мечты уже взрослого юриста Петра Безуглова, посмотрели актёры Иван Охлобыстин
, Кристина Асмус
, Екатерина Темнова
, Константин Каримов
, Мирон Проворов
, Игорь Жижикин
, а также Александра Ребенок
, Сабина Ахмедова
, Никита Тарасов
, Лукерья Ильяшенко
, Елена Борщёва
, Анна Ещенко
, Маруся Лёвкина
, Евгения Малахова
и многие другие.
фото: Кристина Асмус с дочерью
фото: Иван Охлобыстин
фото: Екатерина Темнова и Константин Каримов
фото: Мирон Проворов
фото: Игорь Жижикин
фото: Александра Ребенок с детьми
фото: Сабина Ахмедова
фото: Никита Тарасов
фото: Лукерья Ильяшенко
фото: Елена Борщева с дочерью
фото: Андрей Максимов с сыном
фото: Евгения Малахова
фото: Анна Ещенко
фото: Маруся Лёвкина с дочерью
Фильм «Письмо Деду Морозу» выходит в широкий прокат 27 ноября.
фото: Елена Старостина
«Письмо Деду Морозу»
