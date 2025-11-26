Кино-Театр.Ру
«Выяснилось, что нельзя разыгрывать Дроздова»: Валдис Пельш о самых злых выпусках программы «Розыгрыш»

26 ноября
2025 год

26 ноября 2025
Валдис Пельш, сейчас серьёзный режиссёр-документалист, а в прошлом ведущий развлекательных программ на ТВ, рассказал в интервью Лауре Джугелии о самых злых выпусках шоу «Розыгрыш». Сюжет с Александром Абдуловым оказался особенно жестоким: «С Сашей мы попали. Розыгрыш был построен на его любви к собакам. А у него за 2 недели до этого умерла любимая собака. Он был очень расстроен, а мы этого не знали. И он ко мне подошёл и говорит: "Ну вы, конечно, гады". Я сказал: "Саша, ну честно, прости, ни сном ни духом. Так совпало"». С Дмитрием Маликовым тоже получилось некрасиво: «Происходит яркая вспышка, потом выключается свет. И когда он включается, в павильоне всё становится либо синим, либо красным. Перекрашивается павильон, меняется. А у Димы были проблемы с внутриглазным давлением. И он подумал, что у него это опять началось. И он очень испугался. Такое вот трагическое совпадение». Среди самых жёстких розыгрышей был и эпизод с Чулпан Хаматовой, о котором она вспоминала с содроганием.

фото: Валдис Пельш
фото: Валдис Пельш

«Самый негативный по отзывам был розыгрыш Николая Николаевича Дроздова», – признался Валдис, – «Он достаточно весёлый, причём его дочка была наша сообщница. Она сдала папу вовсю. Но выяснилось, что разыгрывать дядю Колю нельзя, просто потому что он настолько обаятельный и милый человек». По словам Валдиса, не все отснятые сюжеты шли в эфир: «Розыгрыши, которые получались злыми, не показывали. Там, где над героем издевались. Придумали одно, а в кадре оно получилось совершенно другим». Иногда снимали эпизоды, в которых участники своим поведением не вызывали симпатии: «У нас было несколько случаев, когда герои повели себя очень некрасиво. Мы не показали эти розыгрыши. Мы их просто стёрли. Потому что если ты не любишь человека, ты не имеешь права его разыгрывать. Даже не рассматривался вопрос о постановке в эфир такого розыгрыша».

фото: Валдис Пельш
фото: Валдис Пельш

Самый любимый сюжет у Валдиса — с фигуристом Алексеем Ягудиным. По легенде Алексей с другом отправились на массаж. В какой-то момент товарища Алексея заменили на гибкого йога, и поражённый фигурист увидел, как его «друг» преспокойно запрокинул ногу за шею: «Вот этот взгляд, ради которого всё и делалось. Но это было настолько легко и изящно. Класс!» – вспомнил Валдис.

фото: Валдис Пельш
фото: Валдис Пельш

Программа «Розыгрыш» была рейтинговой, но пришлось её закрыть: «Дело в том, что розыгрыши нужно апгрейдить, они должны становиться всё более и более дорогими», – объяснил Пельш. «У нас в какой-то момент каждый третий розыгрыш был в ресторане. Сценарная группа, к сожалению, не потянула. Все понимали, что надо или прекращать, или выходить на более высокий уровень. Но на более высокий уровень выйти не удалось».
