Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин

25 ноября в ресторане Historia на Большой Никитской состоялся бранч в честь 4-го открытого фестиваля авторского кино «Зимний». На вечере генеральный продюсер фестиваля Максим Королёв
и программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая
эксклюзивно объявили конкурсную программу, в которую вошли восемь картин — «Навар»
, «Пастбища богов»
, «Свобода»
, «Социализация»
и другие. Первым в рамках фестиваля покажут фильм «Разлогов»
, посвящённый киноведу и культурологу Кириллу Разлогову
. Бранч посетили участники фестиваля, члены жюри, в числе которых режиссёр Юрий Быков
и продюсер Юлия Мишкинене
, звёздные гости Елена Николаева
, Евгения Громова
, Лянка Грыу
, Анна Невская
, Ольга Сутулова
, Илларион Маров
, Александр Мизёв
, Владимир Канухин
, а также кураторы Андрей Апостолов
и Лидия Дробыш
.
фото: Максим Королёв
фото: Наталья Мокрицкая
фото: Лянка Грыу
фото: Ольга Сутулова
фото: Юрий Быков
фото: Юлия Мишкинене
фото: Илларион Маров
фото: Владимир Канухин
фото: Анна Невская
фото: Елена Николаева
фото: Мария Кошина и Владимир Котт
фото: Александр Мизёв
фото: Евгения Громова
фото: Мария Лисовая
фото: Святослав Рогожан
фото: Елена Кочкина
фото: Лидия Дробыш фото: Андрей Апостолов
обсуждение >>