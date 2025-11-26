Кино-Театр.Ру
Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин

26 ноября
2025 год

26 ноября 2025
25 ноября в ресторане Historia на Большой Никитской состоялся бранч в честь 4-го открытого фестиваля авторского кино «Зимний». На вечере генеральный продюсер фестиваля Максим Королёв и программный директор фестиваля Наталья Мокрицкая эксклюзивно объявили конкурсную программу, в которую вошли восемь картин — «Навар», «Пастбища богов», «Свобода», «Социализация» и другие. Первым в рамках фестиваля покажут фильм «Разлогов», посвящённый киноведу и культурологу Кириллу Разлогову. Бранч посетили участники фестиваля, члены жюри, в числе которых режиссёр Юрий Быков и продюсер Юлия Мишкинене, звёздные гости Елена Николаева, Евгения Громова, Лянка Грыу, Анна Невская, Ольга Сутулова, Илларион Маров, Александр Мизёв, Владимир Канухин, а также кураторы Андрей Апостолов и Лидия Дробыш.

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Максим Королёв

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Наталья Мокрицкая

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Лянка Грыу

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Ольга Сутулова

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Юрий Быков

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Юлия Мишкинене

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Илларион Маров

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Владимир Канухин

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Анна Невская

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Елена Николаева

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Мария Кошина и Владимир Котт

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Александр Мизёв

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Евгения Громова

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Мария Лисовая

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Святослав Рогожан

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Елена Кочкина

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Лидия Дробыш

Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин
фото: Андрей Апостолов
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин фотографии
Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин фотографии
Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин фотографии
Ужин при свечах: Лянка Грыу, Ольга Сутулова и Владимир Канухин фотографии
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram