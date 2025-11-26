Кино-Театр.Ру
Аглае Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков

26 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
26 ноября 2025
Сегодня, 26 ноября, состоялось очередное заседание по делу Аглаи Тарасовой. В суд она приехала с адвокатом и мамой, актрисой Ксенией Раппопорт. На прошлом заседании Тарасова признала свою вину. По словам актрисы, вейп был предназначен для больной бабушки. Однако на заседании 26 ноября Тарасова неожиданно изменила показания. Аглая сообщила, что вейп — подарок израильского друга и она понятия не имела, что сигарета содержит наркотик. «Вейп в начале 2022 года мне подарил знакомый израильский предприниматель, который занимается фармакологией», — объяснила Тарасова.

фото: Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт
фото: Аглая Тарасова и Ксения Раппопорт

Поддержать Тарасову и дать показания в суд приехали Леонид Ярмольник, Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Телеграм-канал «МК: срочные новости» цитирует Леонида Ярмольника: «Не замечал Тарасову за употреблением спиртного и наркотиков. Меня удивила эта история, потому что Аглая добрая и тактичная. Мне бы хотелось считать это невероятной случайностью и нелепостью».

фото: Леонид Ярмольник
фото: Леонид Ярмольник

Евгений Цыганов, сообщает МК, тоже поддержал Аглаю Тарасову: «Как партнёр Аглаи могу сказать, что это исключительно ответственный человек. На съёмочной площадке от неё были только положительные эмоции. Не могу сказать, что было что-то негативное. Никогда не видел Аглаю нетрезвой или под наркотиками, хоть мы с ней на брудершафт не пили». Юлия Снигирь в суде сказала, что судебное разбирательство может негативно повлиять на карьеру Тарасовой. Юлию процитировал телеграм-канал издания Super.ru: «Сейчас у Аглаи расцвет карьеры и я не представляю, каково это, если эта карьера оборвётся. Аглаей интересуются и международные проекты, её рассматривают на главную роль в турецкий сериал. На мой взгляд, она очень известная и популярная актриса. Я не замечала её за пристрастием к веществам, или за дурными поступками».

По информации РИА новости, сегодня суд вынес приговор: «Назначить наказание в виде трёх лет лишения свободы, наказание считать условным», — произнёс судья. Помимо условного срока актрисе выписали штраф в 200 тысяч рублей. Все 3 года Тарасова обязана отмечаться в полиции и уведомить полицейских, если решит сменить место жительства. Вейп постановили передать в МВД, там сигарету должны уничтожить.

фото: Аглая Тарасова
фото: Аглая Тарасова

Аглая Тарасова была задержана 5 сентября в аэропорту Домодедово. В её вещах обнаружили вейп, содержащий масло каннабиса. В суде Аглая раскаялась. Было учтено сотрудничество актрисы со следствием, её рабочие и личные обязательства (на иждивении у Тарасовой бабушка и дедушка). По решению судьи ей нельзя было покидать дом с полуночи и до шести утра, пользоваться связью (кроме вызова экстренных служб).
