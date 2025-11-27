Софья Эрнст снялась в новогодней кампании бренда «Хохлома»

Софья Эрнст
, взвалившая на себя миссию по продвижению русской культуры, снялась в новогодней кампании бренда «Хохлома», который объединил народный промысел и моду под креативным руководством дизайнера Алёны Ахмадулиной
. В рамках кампейна Софья примерила розовый твидовый костюм, свитер с узором, меховую шапку, горчичное пальто, платье с вышивкой из бисера и многие другие вещи. Результатами фотосъёмки бренд поделился в своих социальных сетях.
В декабре прошлого года Софья рассказала
, что стала амбассадором бренда «Хохлома х Алёна Ахмадулина». Кроме того, на волне повального увлечения всем русским актриса придумала популярное шоу «Играем свадьбу»
, участники которого отмечают вступление в брак по традициям разных регионов России, а также провела на ВДНХ выставку «Русская свадьба». И, по всей видимости, такой подход к переизобретению культурного кода приносит свои плоды. Например, в октябре 20-летняя Таисья Калинина
и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в национальных костюмах
, последовав примеру Ангелины Стречиной
и Ильи Малакова
.
