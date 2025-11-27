Софья Эрнст снялась в новогодней кампании бренда «Хохлома»

что почитать?

Команда начнет все с нуля в Санкт-Петербурге

Завершились съемки продолжения волейбольной мелодрамы «Чайки» с Михаилом Пореченковым и Равшаной Курковой

«Последнее испытание»: И скучно, и грустно

«Тайны следствия»: Как главный детектив страны превратился в психотерапию для миллионов

Интервью

Андрей Шелков: «По нашим фильмам можно вспоминать, чем жила страна в конкретном году»

Креативный продюсер и сценарист «Невероятных приключений Шурика» – об оммаже не только фильмам Гайдая, но и «Форресту Гампу», отношении к хейту и режиссерских амбициях