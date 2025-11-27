Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Софья Эрнст снялась в новогодней кампании бренда «Хохлома»

27 ноября
2025 год

27 ноября 2025
Софья Эрнст, взвалившая на себя миссию по продвижению русской культуры, снялась в новогодней кампании бренда «Хохлома», который объединил народный промысел и моду под креативным руководством дизайнера Алёны Ахмадулиной. В рамках кампейна Софья примерила розовый твидовый костюм, свитер с узором, меховую шапку, горчичное пальто, платье с вышивкой из бисера и многие другие вещи. Результатами фотосъёмки бренд поделился в своих социальных сетях.

В декабре прошлого года Софья рассказала, что стала амбассадором бренда «Хохлома х Алёна Ахмадулина». Кроме того, на волне повального увлечения всем русским актриса придумала популярное шоу «Играем свадьбу», участники которого отмечают вступление в брак по традициям разных регионов России, а также провела на ВДНХ выставку «Русская свадьба». И, по всей видимости, такой подход к переизобретению культурного кода приносит свои плоды. Например, в октябре 20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в национальных костюмах, последовав примеру Ангелины Стречиной и Ильи Малакова.

обсуждение >>
№ 1
vikapikaa (Самара)   27.11.2025 - 11:22
Выглядит ну ооочень красиво! Мне понравился костюмчик с юбкой, который предпоследний)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
