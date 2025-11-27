Кино-Театр.Ру
Данила Козловский показал редкие фото дочери

27 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
27 ноября 2025
Данила Козловский показал в соцсетях фотографии дочери Оды Валентины, которые он сделал во время их совместного отдыха. Актёр не распространяется о своей личной жизни, поэтому неизвестно, где они проводят отпуск. Вероятнее всего, Оксана Акиньшина, которая тоже недавно публиковала фото в пляжном луке, отдыхает вмести с ними.

Данила Козловский показал редкие фото дочери

Данила Козловский показал редкие фото дочери

Данила Козловский показал редкие фото дочери

Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями девочки в 2020 году после длительного романа, однако примерно через полгода после рождения Оды Валентины появились новости об их расставании. На сегодняшний день Зуева вместе с дочерью живёт в США, а актёр — в России. В сентябре этого года Данила Козловский и Оксана Акиньшина перестали скрывать отношения, слухи о которых ходили последние пять лет. Актриса опубликовала их совместное фото из отпуска, тем самым подтвердив роман.

Данила Козловский показал редкие фото дочери
персоны
Оксана АкиньшинаОльга ЗуеваДанила Козловский

Данила Козловский показал редкие фото дочери фотографии
Данила Козловский показал редкие фото дочери фотографии
Данила Козловский показал редкие фото дочери фотографии
Данила Козловский показал редкие фото дочери фотографии
