Данила Козловский показал редкие фото дочери

Данила Козловский
показал в соцсетях фотографии дочери Оды Валентины, которые он сделал во время их совместного отдыха. Актёр не распространяется о своей личной жизни, поэтому неизвестно, где они проводят отпуск. Вероятнее всего, Оксана Акиньшина
, которая тоже недавно публиковала фото в пляжном луке, отдыхает вмести с ними.
Данила Козловский и Ольга Зуева
стали родителями девочки в 2020 году после длительного романа, однако примерно через полгода после рождения Оды Валентины появились новости об их расставании. На сегодняшний день Зуева вместе с дочерью живёт в США, а актёр — в России. В сентябре этого года Данила Козловский и Оксана Акиньшина перестали скрывать отношения, слухи о которых ходили последние пять лет. Актриса опубликовала их совместное фото из отпуска
, тем самым подтвердив роман.
