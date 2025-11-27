Кино-Театр.Ру
Ханде Эрчел отметила 32-летие в Москве

27 ноября
2025 год

27 ноября 2025
25 ноября в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера мелодрамы «Два мира, одно желание», главную роль в котором сыграла Ханде Эрчел. Турецкая актриса посетила столичный показ, а заодно отпраздновала свой день рождения. 24 ноября ей исполнилось 32 года. В своих соцсетях Ханде поделилась фотографиями с камерной вечеринки.

Актриса также опубликовала снимки из своего гостиничного номера, украшенного шарами и цветами, и засняла панорамный вид из окна.

Фильм «Два мира, одно желание» выходит в прокат 27 ноября.

«Два мира, одно желание»
№ 1
Yanina Sokolova   27.11.2025 - 18:37
Уже хочу посмотреть этот фильм, прям очень - трейлер понравился, Хандэ обожаю)) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ханде Эрчел
Два мира, одно желание

