Ханде Эрчел отметила 32-летие в Москве

25 ноября в московском киноцентре «Октябрь» состоялась премьера мелодрамы «Два мира, одно желание»
, главную роль в котором сыграла Ханде Эрчел
. Турецкая актриса посетила столичный показ, а заодно отпраздновала свой день рождения. 24 ноября ей исполнилось 32 года. В своих соцсетях Ханде поделилась фотографиями с камерной вечеринки.
Актриса также опубликовала снимки из своего гостиничного номера, украшенного шарами и цветами, и засняла панорамный вид из окна.
Фильм «Два мира, одно желание» выходит в прокат 27 ноября.
«Два мира, одно желание»
