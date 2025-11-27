Кино-Театр.Ру
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк примет участие в ледовом шоу Татьяны Навки

27 ноября
2025 год

27 ноября 2025
Семилетняя Мила, дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва, кажется, серьёзно занимается не только в театральной студии, но и фигурным катанием. Уже этой зимой девочка выступит в танцевальном шоу Татьяны Навки. «12 декабря состоится премьера на «Навка-Арене» нашего спектакля «Щелкунчик». А 19 декабря в «Мегаспорте» — наша новая сказка, абсолютный блокбастер, как мы её называем, — современная версия всеми любимой «Золушки». Наша команда делает её впервые. Уже 30 ноября мы покажем фрагмент на открытии катка на Красной площади, так что всех приглашаю», — рассказала Татьяна изданию Voice.

фото: Пётр Чернышёв с дочерью и фигуристкой Наоми Ланг

По поводу слухов о том, что Пётр Чернышёв недоволен участием дочери в шоу, Татьяна Навка сказала: «Нет, Пётр не против. Ему очень приятно, что Мила сама отважилась, изъявила желание». Дочь Заворотнюк и Чернышёва уже появлялась с папой на льду. Это произошло после финала шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств» в 2019 году. А в феврале этого года Пётр Чернышёв выступил с дочерью в шоу «Влюблённые в фигурное катание». Вместе с фигуристкой Наоми Ланг и Милой на «ЦСКА Арене» они вышли с номером, посвящённым памяти Анастасии Заворотнюк. Актриса умерла в мае прошлого года от рака мозга.

фото: Анастасия Заворотнюк с мужем и дочерью
