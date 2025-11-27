Между прошлым и будущим: Елена Лядова, Фёдор Добронравов и Мария Кожевникова

26 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера героической комедии «Есть только МиГ»
, которая переносит зрителей в 1944 год, когда Красная Армия, освободив восточные рубежи Польши, продолжала свой путь на Запад. Главный герой — старший лейтенант, блестящий лётчик-истребитель Иван Поливанов — теряет возможность подняться в воздух после тяжелого ранения. В лесу герой обнаруживает обломки истребителя «МиГ». Для Поливанова восстановление машины превращается в священную миссию — вернуть «МиГу» крылья, а себе — шанс снова ощутить вкус свободы под облаками. Среди гостей премьеры были актёры фильма Владимир Ильин
, Даниил Попов
, Алексей Шевченков
, Светлана Антонова
, Антон Батырев
, Алексей Дмитриев
, Ольга Сухарева
, а также Фёдор Добронравов
, Владимир Вдовиченков
и Елена Лядова
, Мария Кожевникова
, Светлана Степанковская
и другие.
В широкий прокат фильм «Есть только МиГ» выходит 27 ноября.
