Между прошлым и будущим: Елена Лядова, Фёдор Добронравов и Мария Кожевникова

27 ноября
2025 год

27 ноября 2025
26 ноября в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» прошла премьера героической комедии «Есть только МиГ», которая переносит зрителей в 1944 год, когда Красная Армия, освободив восточные рубежи Польши, продолжала свой путь на Запад. Главный герой — старший лейтенант, блестящий лётчик-истребитель Иван Поливанов — теряет возможность подняться в воздух после тяжелого ранения. В лесу герой обнаруживает обломки истребителя «МиГ». Для Поливанова восстановление машины превращается в священную миссию — вернуть «МиГу» крылья, а себе — шанс снова ощутить вкус свободы под облаками. Среди гостей премьеры были актёры фильма Владимир Ильин, Даниил Попов, Алексей Шевченков, Светлана Антонова, Антон Батырев, Алексей Дмитриев, Ольга Сухарева, а также Фёдор Добронравов, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Мария Кожевникова, Светлана Степанковская и другие.

фото: Владимир Ильин

фото: Даниил Попов

фото: Алексей Шевченков

фото: Александр Жигалкин и Светлана Антонова с детьми

фото: Антон Батырев

фото: Ирина Дмитриева и Алексей Дмитриев

фото: Ольга Сухарева

фото: Федор Добронравов, Игорь Угольников и Александр Жигалкин

фото: Елена Лядова и Владимир Вдовиченков

фото: Светлана Степанковская

фото: Мария Кожевникова с детьми

фото: Сергей Дорогов

фото: Ирина Рудоминская

В широкий прокат фильм «Есть только МиГ» выходит 27 ноября.

«Есть только МиГ»
Мишель Ангельская (Омск)   27.11.2025 - 20:22
Вот это я понимаю фильм сняли! Это в нашем РУССКОМ стиле! А не всякие эти роботы, вампиры, фэнтези и т.д. ВОТ, что нам нужно снимать - именно подобного типа фильмы! читать далее>>
valerik61   27.11.2025 - 19:20
Отличные фотки получились! Приятно на всех смотреть!)) читать далее>>
