«Мне никогда не нравились богатые мужчины»: Наталья Орейро о муже, независимости и скромной жизни

28 ноября
2025 год

28 ноября 2025
27 ноября в российский прокат вышел семейный фильм «Письмо Деду Морозу», одну из главных ролей в котором исполнила звезда «Дикого ангела» Наталья Орейро. По такому случаю журналистка Надежда Стрелец отправилась в Буэнос-Айрес и взяла у актрисы интервью. В беседе с Надеждой Наталья рассказала о встрече со своим мужем Рикардо, вегетарианстве и материнстве.

Уже 24 года Наталья замужем за аргентинским музыкантом Рикардо Молло, с которым воспитывает 13-летнего сына Мерлина Атауальпе. Рикардо старше Натальи на 20 лет и, по словам актрисы, он очень спокойный и основательный. «В Рикардо я сразу влюбилась. Дело даже не в том, что он был рок-звездой, да я особо и не знала, кто он. Меня восхитила его энергия. Мы сразу подружились, ходили на йогу вместе. То есть, я влюбилась в него, а он держал меня во френд-зоне и воспринимал как подругу. Но в один прекрасный момент он всё же заметил, что я вижу в нём мужчину. Слава Богу».

За неполные 25 лет в браке Наталья и Рикардо выработали собственную "рабочую модель" отношений: «Я не верю, что что-то может быть навсегда, ну разве что любовь матери к ребёнку. Это жизнь, всё бывает. Но мне важно, что мой муж радуется моим успехам. Мы одинаково смотрим на мир. Но нам важно каждому жить в своей вселенной и не зависеть друг от друга. Есть пары, которые везде ходят вместе и отдыхают только вместе. Я же, например, люблю ходить на праздники одна, чтобы веселиться. Мой муж не любит вечеринки, а я люблю. Он тоже ходит на свои рок-тусовки без меня, и я не чувствую себя обделённой. Очень важно, чтобы у каждого было своё пространство».

Актриса также призналась, что её никогда не привлекали состоятельные мужчины. «Я из тех женщин, которым важно быть независимыми. И мне никогда не нравились богатые мужчины. Возможно, это мой предрассудок, но мне всегда казалось, что мужчины с деньгами хотят только трофейную жену. Наверное, сегодня среди богатых есть чуткие, готовые носить свою женщину на руках, но в те времена, когда я влюблялась, они так не делали. У моего мужа успешная карьера, мне не нужно его поддерживать, но мне никогда не был нужен мужчина, чтобы оплачивать счета. Мне нравится самой принимать решения и быть независимой».

Впрочем, и запросы у Натальи не превышают возможности среднестатистического человека: «Я очень простой человек. Мне, конечно, очень нравится всё красивое. Обожаю антиквариат, цветы (я, кстати, отличный садовник). Но у меня нет и не было дорогой машины, нет водителя, повара. Я готовлю сама, и муж мой, кстати, тоже отлично готовит. Я, конечно, люблю путешествовать. Если говорить о моих так называемых люксовых желаниях, то это, пожалуй, только комфортные путешествия. В остальном я живу как обычный человек. И, на мой взгляд, не совсем правильно демонстрировать роскошь, когда живёшь в стране, в которой сложная экономическая ситуация».
