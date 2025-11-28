«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании

Уроженка Уругвая Наталья Орейро
более 20 лет живёт в солнечном Буэнос-Айресе, где ей совсем несложно придерживаться своих принципов, включая полный отказ от мяса и изделий из меха и кожи. Однако когда Наталья приехала в Россию на съёмки фильма «Письмо Деду Морозу»
, она постоянно мёрзла, поэтому ей пришлось немного поступиться своими принципами и начать есть рыбу.
«Я вегетарианка с 16 лет. Я не ем всё, у чего есть глаза. Но я ем яйца, молочные продукты и очень редко — рыбу. Когда я нахожусь в России, например, я могу съесть рыбу. У вас очень холодно, да и рыба хорошая. Но лет 8 я не ела даже рыбу. Сложно мне это даётся, хотя я понимаю, что животный белок нужен организму. А в ваших суровых краях без белка никак»
, — признала актриса в интервью Надежде Стрелец
.
Актриса вообще очень внимательно относится к тому, что она ест, и разбирается в свойствах потребляемых продуктов. Что помогает ей сохранять красоту и молодость, не прибегая к услугам пластического хирурга. «В моём рационе всегда есть антиоксиданты, например, ягоды, а ещё орехи и киноа. Я принимаю витаминные добавки, поскольку я вегетарианка, мне нужно компенсировать недостаток железа и витаминов группы B. Все женщины с возрастом теряют кальций, поэтому его я тоже принимаю. Ну и витамин С, конечно же. Мой привычный завтрак: витамины, черника и грецкие орехи. Я очень люблю финики, в них много сахара, но это хорошие калории, они дают энергию. Я обожаю киноа, там много железа. Животный белок я получаю из яиц, он мне необходим, потому что у меня почти нет мышц. В день я съедаю несколько авокадо и не отказываюсь, кстати, от пиццы. Тесто часто делаю из гречневой муки»
.
Актриса похвалила российские законодательные нормы, регулирующие использование токсичных добавок в сельском хозяйстве. Наталья так опасается генно-модифицированных продуктов, что с большой осторожностью выбирает производителей органической пищи. И выращивает еду сама. «У меня есть огород, и в Уругвае, и в Аргентине. Я сама выращиваю еду, которую ем. Современная еда отравляет людей. Многие покупают в супермаркетах продукты, не зная их состав».
