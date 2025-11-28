Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании

28 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
28 ноября 2025
Уроженка Уругвая Наталья Орейро более 20 лет живёт в солнечном Буэнос-Айресе, где ей совсем несложно придерживаться своих принципов, включая полный отказ от мяса и изделий из меха и кожи. Однако когда Наталья приехала в Россию на съёмки фильма «Письмо Деду Морозу», она постоянно мёрзла, поэтому ей пришлось немного поступиться своими принципами и начать есть рыбу.

«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании

«Я вегетарианка с 16 лет. Я не ем всё, у чего есть глаза. Но я ем яйца, молочные продукты и очень редко — рыбу. Когда я нахожусь в России, например, я могу съесть рыбу. У вас очень холодно, да и рыба хорошая. Но лет 8 я не ела даже рыбу. Сложно мне это даётся, хотя я понимаю, что животный белок нужен организму. А в ваших суровых краях без белка никак», — признала актриса в интервью Надежде Стрелец.

«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании

Актриса вообще очень внимательно относится к тому, что она ест, и разбирается в свойствах потребляемых продуктов. Что помогает ей сохранять красоту и молодость, не прибегая к услугам пластического хирурга. «В моём рационе всегда есть антиоксиданты, например, ягоды, а ещё орехи и киноа. Я принимаю витаминные добавки, поскольку я вегетарианка, мне нужно компенсировать недостаток железа и витаминов группы B. Все женщины с возрастом теряют кальций, поэтому его я тоже принимаю. Ну и витамин С, конечно же. Мой привычный завтрак: витамины, черника и грецкие орехи. Я очень люблю финики, в них много сахара, но это хорошие калории, они дают энергию. Я обожаю киноа, там много железа. Животный белок я получаю из яиц, он мне необходим, потому что у меня почти нет мышц. В день я съедаю несколько авокадо и не отказываюсь, кстати, от пиццы. Тесто часто делаю из гречневой муки».

«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании

Актриса похвалила российские законодательные нормы, регулирующие использование токсичных добавок в сельском хозяйстве. Наталья так опасается генно-модифицированных продуктов, что с большой осторожностью выбирает производителей органической пищи. И выращивает еду сама. «У меня есть огород, и в Уругвае, и в Аргентине. Я сама выращиваю еду, которую ем. Современная еда отравляет людей. Многие покупают в супермаркетах продукты, не зная их состав».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Детские желания: Кристина Асмус, Иван Охлобыстин и Лукерья Ильяшенко
Поиск по меткам
здоровьекрасотамнение
персоны
Наталия Орейро
фильмы
Письмо Деду Морозу

фотографии >>
«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании фотографии
«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании фотографии
«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании фотографии
«Современная еда отравляет людей»: Наталья Орейро о вегетарианстве и здоровом питании фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Вадим Ситников
Кристина Убелс
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Юстына Василевская
Санни Мэбри
Мэри Элизабет Уинстэд
Джон Харгривз
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Стометровка
драма, спортивный фильм, экранизация
Япония, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен