«Материнство романтизируют, чтобы не пугать женщин»: Наталья Орейро о родительстве

Наталья Орейро вышла замуж
за музыканта Рикардо Молло в 2001 году. Но лишь спустя 11 лет супруги решились на рождение ребёнка. В интервью Надежде Стрелец
актриса призналась, что её точно так же, как и всех работающих матерей, мучает чувство вины перед ребёнком. Что она до сих пор учится быть хорошей мамой, и что когда-то тоже драматично воспринимала изменения в фигуре.
«Мы с Рикардо долго подходили к родительству. И в какой-то момент решили: пора. Я очень чуткая мать. Много времени провожу с сыном и наслаждаюсь общением с ним. Я для себя решила, что должна гордиться собой, нравиться себе, потому что, когда я довольна собой, я даю энергию своему ребёнку, питаю его. Можно проводить много времени с ребёнком, но он будет постоянно в телефоне — и толку от этого не будет. Я из тех, кто верит, что дело не в количестве, а в качестве времени с ребёнком. Важно вместе играть, готовить, смотреть кино, кататься на велосипеде. Я тут вычитала одну вещь: «То, как к тебе относится ребёнок, когда он в тебе больше не нуждается — прямо пропорционально тому, как ты к нему относилась, когда он в тебе нуждался».
«Материнство — это тяжело. Особенно в начале. Всё новое, много страхов. Я постоянно учусь быть хорошей матерью. Поначалу я разрывалась между материнством и работой. Но мне надо было кормить ребёнка. Через это проходят многие работающие мамы. Но потом всё наладилось. Вообще, конечно, материнство романтизируют в наше время, чтобы не пугать нерожавших женщин. Им не надо знать, как это трудно».
