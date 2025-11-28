Кино-Театр.Ру
«Моя профессия очень важна для семьи»: Александра Урсуляк о семье, карьере и жизненном балансе

28 ноября
2025 год

28 ноября 2025
28 ноября в онлайн-кинотеатре Okko стартовал второй сезон мистического триллера «Чёрное облако» с участием Александры Урсуляк. В интервью изданию «ТН Звёзды» актриса рассказала, что несмотря на плотный рабочий график и занятость ей удаётся многое успевать и проводить время с семьёй: «Стараюсь обращать внимание не на количество проведённого с детьми времени, а больше на качество. Иногда достаточно успеть перед сном почитать книгу вместе, обсудить что-то важное. Или вместе доехать до школы, сходить в кафе. Да просто поболтать о насущных проблемах. И, конечно же, я всегда стараюсь путешествовать вместе с детьми».

фото: Александра Урсуляк с детьми

Отец актрисы, режиссёр Сергей Урсуляк, по словам дочери, при любой возможности общается с внуками, но помогает с детьми женская часть семьи: «Основная нагрузка падает, конечно, на бабушек, за что я им всегда безмерно благодарна». Дочери Аня и Настя прекрасно общаются с папой, бывшим мужем Урсуляк актёром Александром Голубевым. «Девочки уже взрослые», – пояснила актриса, – «поэтому это общение не требует какого-то моего участия. Саша очень любящий и заботливый отец, старается им помогать всем, чем сможет». Помимо старших дочек у актрисы есть восьмилетний сын Владимир от союза со скрипачом Андреем Розендентом.

фото: Александра Урсуляк с сыном


Александра считает, что не нужно выбирать между семьёй и карьерой, важно всё: «Человек счастлив в гармонии, когда он чувствует баланс, ощущает себя необходимым в семье, в любви, в работе. Конечно, я человек очень семейный, и для меня интересы моих близких всегда стоят во главе угла». Актриса уверена, что родные люди осознают значимость её работы: «Моя профессия очень важна для моей семьи. Не потому что они могут мной восхищаться и гордиться, но и в самом прикладном смысле — чтобы обеспечить достойную жизнь».

фото: Александра Урсуляк и Андрей Розендент

У Александры есть три обязательных формата отдыха: с детьми, вдвоём с любимым человеком и в одиночестве. «Вопрос всегда только один: где взять столько времени, если работы, слава богу, пока много. Ответ обычно приходит сам собой: будет желание — найдётся и время», – подытожила актриса.
