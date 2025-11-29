Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой

29 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2025
В начале сентября на платформе Wink состоялась премьера сериала «Москва слезам не верит. Всё только начинается», а в ноябре на канале СТС стартовал сериал «Химкинские ведьмы». В обоих проектах сыграла певица Валерия Астапова. До этих фильмов она попробовала себя как актриса в шоу-мюзикле «Дом с привидениями», была финалисткой музыкального конкурса «5 звёзд», а её дебютом в кино стала комедия «Беспринципные». Потом появились роли в других сериалах, включая ситком «Классная Катя». Кино-театр.Ру услышал эхо нарастающей популярности и решил присмотреться к актрисе повнимательнее.

Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой
фото: Валерия Астапова

Семья

Валерия родилась за полярным кругом, в городе Губкинский, который долгое время даже не был отмечен на карте. Лера так вспоминала об этом городке: «Жили в тех местах геологи с семьями, строители. Вокруг — болота. Жуткая холодрыга круглый год — а мой отец приехал в одних кроссовках и спортивном костюме зимой в -42 градуса мороза. Остался в Губкинском, работал водителем, сторожем, а через пару лет открыл строительную компанию, успешно её развивал. Стал депутатом. Мама тоже работала с ним в строительном бизнесе. К моменту, когда я родилась, семья жила довольно обеспеченно. В детстве у меня даже имелся личный водитель. Представляете, девочка в 10-15 лет ездит по городу с водителем? Это имело свои последствия — предвзятое отношение сверстников и их родителей. Приходилось слышать шёпот за спиной: С Сушиной — это моя девичья фамилия — всё ясно, мама с папой купят и образование, и красивую жизнь».

Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой
фото: Валерия Астапова


Танцы

С детства Лера занималась танцами в ансамбле «Северное сияние», с которым объездила всю Европу. На одном из творческих конкурсов произошло невероятное: «В один прекрасный вечер меня подозвала доцент кафедры эстрадно-джазового вокала московского Института современного искусства и сказала: «Девочка, тебе срочно надо в Москву! Ты будешь звездой». Чтобы вы понимали, на тот момент ноты для меня были просто чёрными точечками на бумаге…»

Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой
фото: Валерия Астапова

Учёба в Москве

Валерия поступила в ИСИ (Институт современного искусства) на отделение эстрадно-джазового вокала. К тому моменту в бизнесе родителей начались сложности, помощи ждать было неоткуда. «Случались времена, что хлеба купить было не на что», – вспоминала Валерия. «Устроилась подрабатывать в караоке бэк-вокалисткой вечерами и ночами. Там происходили самые, пожалуй, страшные ситуации в моей жизни. Подходят, к примеру, абсолютно бандитского вида мужчины, гаркают в ухо приказным тоном: «А теперь ты поедешь с нами отдыхать в другое место! — «Спасибо, я на работе и не могу отлучиться». Свирепеют: «Что?! Сейчас мы тебя, несговорчивая, в багажничек положим и увезём — никто не найдёт!»

Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой
фото: Валерия Астапова


Шоу «Голос»

Отправной точкой в карьере Астаповой стало шоу «Голос». Лера участвовала во втором сезоне, но в финал не попала. О проекте она вспоминает с восторгом: «То, что я прошла, будучи одной из самых молодых участниц (мне было 17) из маленького северного городка, и меня выбрали из десятков тысяч человек со всей страны, было уже большой победой! Я только поступила в институт, только начала первые шаги в этом деле — и сразу «Голос»! Это же потрясающе!»

Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой
фото: Валерия Астапова в образе Дианы Арбениной, программа «Точь-в-точь»

Музыкальные проекты и телешоу

После участия в «Голосе» Лера серьёзно занялась музыкой. Вместе с мужем они создали два музыкальных проекта — Lera и Socrat — и сейчас собирают аншлаги на авторских концертах. После яркого дебюта в «Голосе» начали поступать предложения о съёмках в кино и телешоу. Валерия участвовала в проекте «Точь-в-точь» (где перевоплощалась в Диану Арбенину, Машу Распутину, Патрисию Каас, Ирину Муравьёву и Татьяну Буланову). Потом были проекты «Полный блэкаут», «Прятки» и «Форт. Возвращение легенды». С 2023 года Валерия ведёт шоу «Суперниндзя» на СТС.

Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой
фото: Валерия Астапова с мужем и сыном

Замужество и материнство

С будущим мужем, Кириллом, Лера познакомилась ещё в институте. Они женаты 13 лет и воспитывают 4-летнего сына Александра. «Когда-то я так боялась стать мамой», – призналась Валерия, – «потому что материнство преисполнено стереотипами, что дети что-то отнимают, что с их приходом ты чего-то лишаешься, что стоит забыть про все мечты и цели, что жизнь останавливается и никогда не будет прежней. Да! Она не будет прежней...Она будет лучше!»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Писали, что у меня силиконовое абсолютно всё»: Валерия Астапова о хейтерах в соцсетях
«О, звезда пришла»: Лера Астапова рассказала о буллинге в школе
«Это был первый шаг в новую жизнь»: Лера Астапова рассказала, как попала на шоу «Голос»
Поиск по меткам
откровениесемья
персоны
Диана АрбенинаВалерия АстаповаТатьяна БулановаПатрисия КаасИрина МуравьёваМаша Распутина
фильмы
БеспринципныеКлассная КатяМосква слезам не верит. Все только начинаетсяХимкинские ведьмы

фотографии >>
Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой фотографии
Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой фотографии
Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой фотографии
Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен