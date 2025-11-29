Хореография, музыка и большие амбиции: Что мы знаем о Валерии Астаповой

Валерия родилась за полярным кругом, в городе Губкинский, который долгое время даже не был отмечен на карте. Лера так вспоминала об этом городке: «Жили в тех местах геологи с семьями, строители. Вокруг — болота. Жуткая холодрыга круглый год — а мой отец приехал в одних кроссовках и спортивном костюме зимой в -42 градуса мороза. Остался в Губкинском, работал водителем, сторожем, а через пару лет открыл строительную компанию, успешно её развивал. Стал депутатом. Мама тоже работала с ним в строительном бизнесе. К моменту, когда я родилась, семья жила довольно обеспеченно. В детстве у меня даже имелся личный водитель. Представляете, девочка в 10-15 лет ездит по городу с водителем? Это имело свои последствия — предвзятое отношение сверстников и их родителей. Приходилось слышать шёпот за спиной: С Сушиной — это моя девичья фамилия — всё ясно, мама с папой купят и образование, и красивую жизнь».
фото: Валерия Астапова
Танцы
С детства Лера занималась танцами в ансамбле «Северное сияние», с которым объездила всю Европу. На одном из творческих конкурсов произошло невероятное: «В один прекрасный вечер меня подозвала доцент кафедры эстрадно-джазового вокала московского Института современного искусства и сказала: «Девочка, тебе срочно надо в Москву! Ты будешь звездой». Чтобы вы понимали, на тот момент ноты для меня были просто чёрными точечками на бумаге…»
фото: Валерия Астапова
Учёба в Москве
Валерия поступила в ИСИ (Институт современного искусства) на отделение эстрадно-джазового вокала. К тому моменту в бизнесе родителей начались сложности, помощи ждать было неоткуда. «Случались времена, что хлеба купить было не на что», – вспоминала Валерия. «Устроилась подрабатывать в караоке бэк-вокалисткой вечерами и ночами. Там происходили самые, пожалуй, страшные ситуации в моей жизни. Подходят, к примеру, абсолютно бандитского вида мужчины, гаркают в ухо приказным тоном: «А теперь ты поедешь с нами отдыхать в другое место! — «Спасибо, я на работе и не могу отлучиться». Свирепеют: «Что?! Сейчас мы тебя, несговорчивая, в багажничек положим и увезём — никто не найдёт!»
фото: Валерия Астапова
Шоу «Голос»
Отправной точкой в карьере Астаповой стало шоу «Голос». Лера участвовала во втором сезоне, но в финал не попала. О проекте она вспоминает с восторгом: «То, что я прошла, будучи одной из самых молодых участниц (мне было 17) из маленького северного городка, и меня выбрали из десятков тысяч человек со всей страны, было уже большой победой! Я только поступила в институт, только начала первые шаги в этом деле — и сразу «Голос»! Это же потрясающе!»
фото: Валерия Астапова в образе Дианы Арбениной, программа «Точь-в-точь»
Музыкальные проекты и телешоу
После участия в «Голосе» Лера серьёзно занялась музыкой. Вместе с мужем они создали два музыкальных проекта — Lera и Socrat — и сейчас собирают аншлаги на авторских концертах. После яркого дебюта в «Голосе» начали поступать предложения о съёмках в кино и телешоу. Валерия участвовала в проекте «Точь-в-точь» (где перевоплощалась в Диану Арбенину, Машу Распутину, Патрисию Каас, Ирину Муравьёву и Татьяну Буланову). Потом были проекты «Полный блэкаут», «Прятки» и «Форт. Возвращение легенды». С 2023 года Валерия ведёт шоу «Суперниндзя» на СТС.
фото: Валерия Астапова с мужем и сыном
Замужество и материнство
С будущим мужем, Кириллом, Лера познакомилась ещё в институте. Они женаты 13 лет и воспитывают 4-летнего сына Александра. «Когда-то я так боялась стать мамой», – призналась Валерия, – «потому что материнство преисполнено стереотипами, что дети что-то отнимают, что с их приходом ты чего-то лишаешься, что стоит забыть про все мечты и цели, что жизнь останавливается и никогда не будет прежней. Да! Она не будет прежней...Она будет лучше!»
обсуждение >>