«Мы развелись, потому что мы плохие православные»: Валерия Гай Германика о расставании с мужем

29 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2025
В октябре 2023 года Валерия Гай Германика опубликовала в своём телеграм-канале болезненный пост, в котором рассказала, что разводится с мужем, бизнесменом Денисом Молчановым. И судя по характеру написанного, расставание Валерия переносила тяжело. Вскоре режиссёр удалила этот пост и больше не позволяла себе высказываться на тему личной жизни. Можно было даже подумать, что между супругами всё наладилось. Однако в недавнем интервью Светлане Бондарчук Валерия всё же подтвердила развод и рассказала о нём подробнее.

«Мы развелись, потому что мы плохие православные»: Валерия Гай Германика о расставании с мужем

«Я была скорее уверена, что солнце упадёт, чем мы расстанемся. У меня была такая уверенность, что это навсегда. Мы с Денисом расстались почти два года назад, но я в это не верила. И, видимо, у меня были фазы и горевания, и осмысления, потому что я была настолько шокирована, что ещё долгое время всем говорила, что мы вместе. Я очень хотела сохранить семью, мне очень больно», — поделилась Германика.

В тот момент, когда Валерия поняла, что им с мужем всё же придётся расстаться, в семье произошла ещё одна трагедия — умер её отец: «В тот же момент у меня умер папа. И это был очень жёсткий период у меня. Смерть папы я очень тяжело переживала. У меня до сих пор к нему дикая привязанность. Мы жили вместе до последнего. Он умирал на руках у меня, у моей сестры и у Октавии. Ему было 95 лет и он уходил из жизни в полном сознании».

Рассуждая о причинах расставания с Денисом, Валерия назвала отсутствие поддержки с его стороны в тот момент, когда она в ней больше всего нуждалась: «Для меня это был серьёзный удар. Ко мне приезжала врачи, делали капельницы».

«Мы развелись, потому что мы плохие православные»: Валерия Гай Германика о расставании с мужем

Большое значение в жизни Валерии имеет религия, поэтому и семью она хотела строить по православным канонам — быть с мужем и в горе, и в радости. Однако на практике всё оказалось сложнее: «Я стараюсь доверять Богу. Мы развелись, в том числе потому что мы очень плохие православные. Мы договорились строить православную семью. Как я её представляю себе, это самая идеальная форма правления. Когда тебе муж и друг, и брат, и любовник. Это классная форма. Этого не надо забывать ни в коем случае, путать православную семью с "Домостроем", придуманным какими-то садомазохистами. Я удивилась, что модель семьи, о которой мы договорились, не совпала в какой-то момент. В горести он меня отталкивал. Разные восприятия, борьба эгоцентризма каждого человека. Я очень хотела сохранить эту семью. Мы до сих пор с детьми говорим о моём разводе. Они очень любят папу, они его фанаты. Он любит их», — рассказала режиссёр.

Она также отметила, что просила у батюшки благословение на развод, без которого бы не стала расходиться с мужем: «Мы разговарили со священником про семью, он давал мне благословение на расставание, потому что без участия Церкви я бы не стала расставаться. Есть причины, по которым жена может уйти от мужа с точки зрения православной церкви. И меня благословили. Без разрешения приличного священника я бы не стала разводиться и шла бы до конца».

«Мы развелись, потому что мы плохие православные»: Валерия Гай Германика о расставании с мужем

А пока что Валерия мечтает влюбиться и найти более надёжного спутника по жизни: «После Дениса мне все мужчины казались какими-то карликами духовными. Он был как из сказки, а все остальные кажутся какими-то недоделанными. Очень хочется встретить человека, с которым я проведу всю жизнь. Я ищу свою тихую гавань».

Германика вышла замуж за Молчанова в 2019 году и родила ему сына Августа. Её дочерей Октавию и Северину Денис удочерил — чем совершенно восхитил Валерию. По слухам, пара много ссорилась в последние годы перед разрывом.
