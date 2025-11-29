«Я это воспринимала как предательство»: Валерия Гай Германика о конфликте с Дианой Арбениной

В мае этого года между Валерией Гай Германикой и Дианой Арбениной разгорелся скандал: во время вручения премии Гильдии кастинг-директоров певица, которую наградили за роль в сериале «Обоюдное согласие», со сцены обвинила режиссёра в непрофессионализме и бездействии на площадке. На следующий день Германика объяснила, что спор возник из-за отказа Арбениной сниматься в ключевых сценах. Режиссёр попросила певицу «не быть с*кой» и позже пригрозила судом. А в недавнем интервьюСветлане Бондарчук Валерия подробно рассказала, в какой сцене не захотела сниматься Диана, и почему она была ей так важна.
«Она странно себя повела, я её такой даже не знаю. С Дианой ходит женщина и советует, что ей делать. Её директор. А у Анны, её персонажа, была история, связанная с юнгианской тенью. У её персонажа была аутосексуализация, направленная на себя. Её личность была стёрта после насилия в детстве. Ни мужчина, ни женщина. Я хотела, чтобы она встала перед зеркалом в белье. Закрытом, но красивом. Но они сказали нет», – объяснилась Германика.
фото: Кадр из сериала «Обоюдное согласие»
Также Валерия заявила, что пошла на компромисс и предложила Диане дублёра, однако и на это певица с её директором ответили отказом: «Я предложила им дублёра, но они сказали, что и так нельзя. Они поставили меня в абсолютно недоговорную позицию. Прикол в том, что она не актриса и сама не понимает, что и как у нас делается. Но в тот момент меня это дико кольнуло. Мне было очень важно сделать катарсис Анне. Мы с ней на какой-то момент перестали общаться, был момент, когда я общалась с ней через второго режиссёра, потому что она отказалась сниматься. Я это воспринимала как реальное предательство, потому что это недоверие ко мне как к режиссёру со стороны человека, который пришёл ко мне сниматься. Это недоверие, это стрёмно. А потом она это рассказала ещё и перед моим сообществом киношников, которые все меня знают. Если бы она перед своим сообществом это сказала, было бы всё равно».
