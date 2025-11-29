Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах

29 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
29 ноября 2025
41-летняя Валерия Гай Германика дала интервью Светлане Бондарчук, в котором рассказала о разводе, конфликте с Дианой Арбениной и своём домашнем зоопарке. Также разговор зашёл на тему комплексов и принятия себя.

«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах

«Много комплексов у меня. Я не уверена в себе. А комплекс как профессионала в том, что я наоборот слишком уверена в себе. Эрнст мне однажды сказал, что когда я перестану всем доказывать, что я звезда, — я ей стану. Мой огромный комплекс — недооценённость. Непрожитая карьера, которую я реально могла прожить, но я разбазаривала её в своей юности. Когда мне пишут в телеграм-канал: "Ну сними уже что-нибудь", я ощущаю это, как бесплодной женщине пишут: "Ну роди уже кого-нибудь". Когда человек ничего не выдаёт, каждую неделю или каждый месяц, его как будто нет. Почему-то женщины стали рабочими лошадьми. А я себя мыслила как художника.

«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах

Комплекс недолюбленности у меня тоже есть. Недолюбленным детям не поможет ни один психолог. Они навсегда останутся такими. Надо нормально с этим жить, а не вытеснять. Раньше я всем пыталась нравится и отталкивала этим. Ну и внешность тоже: я думаю, я сейчас выгляжу лучше, чем в 25 лет, и планирую выглядеть ещё лучше. Я начала заниматься не только душой, но и внешностью», — поделилась Германика.
версия для печати

Самое интересное

тизер: «Обоюдное согласие-2». Тизер >>
«Обоюдное согласие. Новый сезон»
«Реклама»
«Мысленный волк»
«Обоюдное согласие»
«Энтропия»

обсуждение >>
№ 1
Rimma (Гибралтар)   29.11.2025 - 23:17
... От слова "худо", видимо. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
красотаоткровение
персоны
Диана АрбенинаСветлана БондарчукВалерия Гай ГерманикаКонстантин Эрнст

фотографии >>
«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах фотографии
«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах фотографии
«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах фотографии
«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Дарья Баранова
Александр Вершинин
Нина Гребешкова
Герман Качин
Евгений Миронов
Светлана Родина
Павел Савинков
Татьяна Храмова (II)
Григорий Чабан
Хулио Алеман
Жан-Пьер Лори
Лора Марано
Кэти Мориарти
Диего Рамос
Том Сайзмор
Анна Фэрис
все родившиеся 29 ноября >>

Афиша кино >>

Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
Астрал: 13 инкарнаций зла
мистика, триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2025
Астронавт
триллер
США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?