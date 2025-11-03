Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Дженнифер Энистон подтвердила роман с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом

3 ноября
2025 год

3 ноября 2025
56-летняя Дженнифер Энистон впервые подтвердила слухи о романе с гипнотерапевтом и известным лайф-коучем Джимом Кёртисом. В день его рождения актриса опубликовала их совместное фото, на котором она нежно обнимает возлюбленного.

Дженнифер Энистон подтвердила роман с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом

«С днём рождения, моя любовь. Это бесценно», — написала актриса, сопроводив пост сердечком. Кёртис ответил на поздравление смайликом с поцелуем.

Дженнифер Энистон подтвердила роман с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом

Актриса была подписана на Джима почти два года и часто лайкала его посты. В блоге он рассказывает, как забыть бывших, найти любовь после 50 лет и рассуждает на другие темы, касающиеся отношений. Также он публикует упражнения «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви» и учит правильно манифестировать свои желания. Летом этого года Дженнифер и Кёртиса заметили вместе.
Дженнифер Энистон

Деконструкция «Предел риска»

