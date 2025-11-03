Дженнифер Энистон подтвердила роман с гипнотерапевтом Джимом Кёртисом

56-летняя Дженнифер Энистон
впервые подтвердила слухи о романе с гипнотерапевтом и известным лайф-коучем Джимом Кёртисом
. В день его рождения актриса опубликовала их совместное фото, на котором она нежно обнимает возлюбленного.
«С днём рождения, моя любовь. Это бесценно»
, — написала актриса, сопроводив пост сердечком. Кёртис ответил на поздравление смайликом с поцелуем.
Актриса была подписана на Джима почти два года и часто лайкала его посты. В блоге он рассказывает, как забыть бывших, найти любовь после 50 лет и рассуждает на другие темы, касающиеся отношений. Также он публикует упражнения «для исцеления, восстановления после развода и обретения новой любви» и учит правильно манифестировать свои желания. Летом этого года Дженнифер и Кёртиса заметили вместе
.
