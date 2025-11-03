Кино-Театр.Ру
Мария Аронова поделилась семейным фото

3 ноября
2025 год

3 ноября 2025
Мария Аронова поделилась в социальных сетях семейной фотографией, на которой она находится в окружении двоих детей — 34-летнего сына Владислава и 21-летней дочери Серафимы, а также внучки Тони: «Семья — мой главный источник сил. Где поддержка — без слов, любовь — без условий, и счастье — в мелочах», – подписала фотографию Мария.

Мария Аронова поделилась семейным фото
фото: Мария Аронова с детьми и внучкой

Мария Аронова замужем за Евгением Фоминым, с которым она познакомилась во время работы в Театре имени Евгения Вахтангова. Фомин появился в жизни Ароновой, когда ее сыну Владиславу от первого брака было семь лет, а в 2004 году у пары родилась дочь Серафима. 20 лет Мария и Евгений прожили в гражданском браке, а в 2018 году решили пожениться. На решение о бракосочетании повлиял разговор актрисы со священнослужителем.

Мария Аронова поделилась семейным фото
фото: Мария Аронова с сыном и мужем
что почитать?