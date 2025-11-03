«Мы не просто расписались»: Тимофей Кочнев о браке с Таисьей Калининой

В октябре этого года 20-летняя Таисья Калинина
и 18-летний Тимофей Кочнев
сыграли свадьбу в русском стиле. Супруги уже рассказывали в интервью
, почему решили связать себя узами брака так рано, и откуда взялась идея устроить свадьбу в традиционных костюмах. А в недавнем интервью
, приуроченном к выходу сериала «Кулинарный техникум»
, Тимофей дал советы тем, кто только планирует пожениться.
«Любовь — это не про комфорт. Нужно уметь и принимать, и подстраиваться в хорошем смысле, ведь иногда и неприятно, и страшно, и больно, но важно, что выбираешь каждый день. Нужно не бояться извиняться, прощать, говорить, что конкретно не понравилось, объяснять, стараться слушать и не забывать благодарить»
, — сказал актер.
Тимофей также рассказал, что для него значит быть мужем: «Официальное подтверждение моего выбора, ответственности и за себя, и за человека рядом. Мы не просто расписались, это не формальность, а рождение целой семьи. Это что-то скрепляющее, объединяющее, то, что теперь ты в ответе за кого-то, кого нужно защищать и любить»
.
обсуждение >>