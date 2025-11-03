Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
«Мы не просто расписались»: Тимофей Кочнев о браке с Таисьей Калининой

3 ноября
2025 год

3 ноября 2025
В октябре этого года 20-летняя Таисья Калинина и 18-летний Тимофей Кочнев сыграли свадьбу в русском стиле. Супруги уже рассказывали в интервью, почему решили связать себя узами брака так рано, и откуда взялась идея устроить свадьбу в традиционных костюмах. А в недавнем интервью, приуроченном к выходу сериала «Кулинарный техникум», Тимофей дал советы тем, кто только планирует пожениться.

«Любовь — это не про комфорт. Нужно уметь и принимать, и подстраиваться в хорошем смысле, ведь иногда и неприятно, и страшно, и больно, но важно, что выбираешь каждый день. Нужно не бояться извиняться, прощать, говорить, что конкретно не понравилось, объяснять, стараться слушать и не забывать благодарить», — сказал актер.

Тимофей также рассказал, что для него значит быть мужем: «Официальное подтверждение моего выбора, ответственности и за себя, и за человека рядом. Мы не просто расписались, это не формальность, а рождение целой семьи. Это что-то скрепляющее, объединяющее, то, что теперь ты в ответе за кого-то, кого нужно защищать и любить».
