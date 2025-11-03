«Писали, что у меня силиконовое абсолютно всё»: Валерия Астапова о хейтерах в соцсетях

10 ноября на СТС состоится премьера сериала «Химкинские ведьмы»
, одну из главных ролей в котором сыграла Валерия Астапова
. По случаю выхода нового проекта актриса дала интервью
журналу «ОК!» и рассказала об отношениях с хейтерами в соцсетях.
Лера читает комментарии только на своих личных страницах, потому что ещё во времена её участия в шоу «Голос», она столкнулась с травлей в интернете: «Уважаю и ценю своих зрителей, их внимание и стараюсь каждому ответить. Ведь посмотреть и после этого еще и что-то написать, значит, потратить на меня драгоценные минуты своей жизни. Что касается общественных мест в интернете, помню, как еще во время участия в проекте «Голос» мне в комментариях желали смерти. Я столкнулась с жестким хейтом, меня сильно оскорбляли, писали, что всё купил мой папа, что я чья-то любовница и у меня силиконовое абсолютно всё. Тогда я завязала с чтением комментариев. А если порой и занесет почитать, то останавливаю свое внимание исключительно на конструктиве. Думаю, во многих пабликах люди чаще просто хотят проявить себя, самоутвердиться, привлечь к себе внимание или просто слить накопившийся негатив»
, — поделилась актриса.
