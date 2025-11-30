Кевина Спейси снова обвиняют в домогательствах

Совсем недавно у Кевина Спейси появилась надежда на возвращение в профессию, однако актёру опять предстоит судебное разбирательство. Как сообщает BBC, трое мужчин подали против него судебные иски с обвинением в сексуальном насилии. Заседание в Высоком суде Лондона состоится 12 октября 2026 года.
Первый мужчина, известный как LNP, утверждает, что Спейси «намеренно нападал» на него около 12 раз в период с 2000 по 2005 год. Другой, именующий себя GHI, говорит, что познакомился с мистером Спейси на семинаре в лондонском театре «Олд Вик». Он утверждает, что «получил психическую травму и понёс финансовые потери» в результате совершённого Спейси насилия в 2008 году. Этот мужчина уже подавал иск против актёра три года назад, но дело было приостановлено из-за уголовного процесса над Спейси. Третий человек отказался от права на анонимность, его зовут Руари Кэннон. Он утверждает, что играл в спектакле по пьесе Теннесси Уильямса «Сладкоголосая птица юности» в театре «Олд Вик» в 2013 году, и Кевин Спейси недвусмысленно приставал к нему на вечеринке после спектакля.
Спейси отрицает все обвинения, называя их выдуманными и «смехотворными». Интересы обратившихся в суд мужчин представляет королевский адвокат Элизабет-Энн Гамбел. В письменных обращениях к суду она потребовала, чтобы дела рассматривались в рамках одного разбирательства. Это нужно, чтобы её клиенты избежали необходимости давать показания несколько раз.
Актёра уже неоднократно обвиняли в домогательствах. В 2017 году из-за подобного скандала его исключили из актёрского состава сериала Netflix «Карточный домик». В 2022 и 2023 годах со Спейси сняли обвинения в сексуализированном насилии во время процессов в Нью-Йорке и Лондоне. Сейчас в отношении Кевина Спейси рассматривается ещё один гражданский иск о домогательствах. Он был подан в феврале 2025 года. После судов и скандалов карьера известного актёра почти уничтожена. Ему приходится сниматься в проектах с низким бюджетом, выступать ради денег в шоу. Недавно Кевин Спейси признался в том, что лишился дома и живёт в съёмных квартирах и отелях.
