Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне

30 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2025
Юлия Высоцкая активно снимается в кино, играет в театре. Её недавние работы — роль в сериале «Хроники русской революции» и фильме Надежды Михалковой «Огненный мальчик». В 52 года актриса прекрасно выглядит и всегда готова к новым интересным проектам. В интервью Peopletalk Юлия объяснила, что помогает ей поддерживать необходимый уровень энергии для работы и жизни: «У меня были периоды, когда я чрезмерно усердствовала со спортом, и это не всегда делало меня свежей и ухоженной. Иногда, наоборот, измученной и измождённой. Сейчас я стараюсь заниматься ежедневно, но разумно. Когда у меня большие нагрузки на работе или в быту, я всё равно стараюсь двигаться, но без фанатизма. Выбираю то, что мне помогает переключить сознание – бег, быстрая ходьба, бассейн и пилатес».

«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне
фото: Юлия Высоцкая

На вопрос, считает ли она, что артисты слишком ранимы, Юлия ответила: «Актёры все такие же разные, как и другие люди. А что, врачи или учителя с какой-то особой бронёй? Мне кажется, что в любой профессии есть люди определённой душевной организации». Свой уровень ранимости актриса обозначила так: «По поводу себя я не могу сказать, с «кожей» я или нет. Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна, но иногда могу и барьеры поставить, и взять себя в руки, и жёстко контролировать ситуацию. Всё зависит от обстоятельств».

«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне
фото: Юлия Высоцкая
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Киноман1985   30.11.2025 - 16:12
В 52 года и правда тяжело быть бодрым на протяжении всего дня. Чаще сил хватает на что-то одно, потом нужна передышка или сон. читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
«Боль, которая превращает тебя в ревущее животное»: Юлия Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери Марии
«Я не аппетитная блондинка с формами»: Юлия Высоцкая ответила на критику её внешности
«Я не позволю вам увидеть, чтобы я плакала»: Юлия Высоцкая об эмоциональном эксгибиционизме
Поиск по меткам
мнениеоткровениепсихология
персоны
Юлия ВысоцкаяНадежда Михалкова
фильмы
Огненный мальчикХроники русской революции

фотографии >>
«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне фотографии
«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне фотографии
«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне фотографии
«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Том Стоппард
29 ноября ушёл из жизни драматург Том Стоппард.
Вадим Смирнов
28 ноября ушёл из жизни актёр Вадим Смирнов.
Дамир Закиров
27 ноября ушёл из жизни актёр Дамир Закиров.
Всеволод Шиловский
25 ноября ушёл из жизни актёр Всеволод Шиловский.

День рождения >>

Юрий Васильев (II)
Артемий Егоров
Ольга Красько
Эльдар Лебедев
Вячеслав Невинный
Василиса Немцова
Александр Никитин
Алексей Фатеев
Раззак Хамраев
Гаэль Гарсия Берналь
Билли Драго
Элайша Катберт
Кейли Куоко
Вирджиния Майо
Клеманс Поэзи
Бен Стиллер
все родившиеся 30 ноября >>

Афиша кино >>

Крипер
мистика, фильм ужасов
Канада, США, 2025
Фэкхем-холл
комедия
Великобритания, 2025
Человек-слон
биография, драма
Великобритания, США, 1980
Есть только МиГ
военный фильм, драма, комедия
Россия, 2025
Письмо Деду Морозу
семейное кино, фэнтези
Россия, 2025
Одна дома-3
комедия, семейное кино
Россия, 2025
Умри, моя любовь
драма, комедия, триллер, фильм ужасов, экранизация
Великобритания, Канада, США, 2025
По-братски
комедия
Россия, 2025
Эльф и украденное Рождество
детский фильм, семейное кино
Германия, Индия, США, 2025
Бонхёффер: Пастор, шпион, убийца
биография, драма, исторический фильм, триллер
Бельгия, Ирландия, США, 2024
Два мира, одно желание
комедия, мелодрама
Турция, 2025
Книга джунглей и слонёнок Бимбо
детский фильм, драма, комедия, приключения, семейное кино
Индия, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram