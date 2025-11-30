«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне

Юлия Высоцкая активно снимается в кино, играет в театре. Её недавние работы — роль в сериале «Хроники русской революции» и фильме Надежды Михалковой«Огненный мальчик». В 52 года актриса прекрасно выглядит и всегда готова к новым интересным проектам. В интервью Peopletalk Юлия объяснила, что помогает ей поддерживать необходимый уровень энергии для работы и жизни: «У меня были периоды, когда я чрезмерно усердствовала со спортом, и это не всегда делало меня свежей и ухоженной. Иногда, наоборот, измученной и измождённой. Сейчас я стараюсь заниматься ежедневно, но разумно. Когда у меня большие нагрузки на работе или в быту, я всё равно стараюсь двигаться, но без фанатизма. Выбираю то, что мне помогает переключить сознание – бег, быстрая ходьба, бассейн и пилатес».
фото: Юлия Высоцкая
На вопрос, считает ли она, что артисты слишком ранимы, Юлия ответила: «Актёры все такие же разные, как и другие люди. А что, врачи или учителя с какой-то особой бронёй? Мне кажется, что в любой профессии есть люди определённой душевной организации». Свой уровень ранимости актриса обозначила так: «По поводу себя я не могу сказать, с «кожей» я или нет. Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна, но иногда могу и барьеры поставить, и взять себя в руки, и жёстко контролировать ситуацию. Всё зависит от обстоятельств».
