«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви

30 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
30 ноября 2025
Звезда стендапа Варвара Щербакова недавно снялась в кино, сыграв счастливую жену и мать. В беседе с изданием «OK!» Варя рассказала, что значит для неё семья: «Хаос и тепло — это моя семья всю жизнь. У меня большая семья, много родни. Всех люблю!» «И всех готова поубивать», – добавила шутливо юмористка.

«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви
фото: Варвара Щербакова

Своё определение любви Варвара сформулировала так: «Мне не нравится мысль «любить вопреки». Для меня любовь — это проявление. Поддержка, забота, прикосновения, внимание». В жизни Варя разделяет любовь и привычку: «Привычка – ритуалы: поругать, держать в тонусе, не давать спуску, перепроверять, напоминать, громко молчать. Любовь — чувства и эмоции, стихия: неожиданно обнять, пощекотать усы, стрельнуть глазами».

«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви
фото: Варвара Щербакова

Варвара рассказала, что она очень эмоциональный и порывистый человек, поэтому изображать подобных героинь ей легко: «Могу поругаться на эмоциях, но в следующую секунду всё осознать. Нагрубить и резко извиняться». Эта переменчивость женщинам простительна, потому что они — огромная движущая сила, считает Варя. Её вдохновляют и родственницы, и подруги: «Я обожаю женщин своего окружения. Я думаю, они могли бы управлять миром!»
№ 1
Мария_2191   30.11.2025 - 18:06
Не успела сняться в комедии, так уже интервью раздаёт, как будто бы играет на камеру лет так 20. читать далее>>
Всего сообщений: 1
любовьмнениесемья
персоны
Варвара Щербакова (II)
фильмы
По-братски

«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви фотографии
«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви фотографии
«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви фотографии
«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви фотографии
что почитать?

