«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви

анонс

Питомцы спасли режиссёра во время развода

«У меня есть психологи, а есть животные»: Валерия Гай Германика рассказала, зачем завела свинью

Всё зависит от обстоятельств, считает актриса

«Бывают ситуации, когда я абсолютно беззащитна»: Юлия Высоцкая о внешней броне

29 ноября

«Недолюбленным детям не поможет ни один психолог»: Валерия Гай Германика рассказала о своих комплексах

Сейчас режиссёр восстанавливает и душу, и тело