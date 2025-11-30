«Всех люблю и всех готова поубивать»: Варвара Щербакова о семье и любви

Звезда стендапа Варвара Щербакова недавно снялась в кино, сыграв счастливую жену и мать. В беседе с изданием «OK!» Варя рассказала, что значит для неё семья: «Хаос и тепло — это моя семья всю жизнь. У меня большая семья, много родни. Всех люблю!»«И всех готова поубивать», – добавила шутливо юмористка.
фото: Варвара Щербакова
Своё определение любви Варвара сформулировала так: «Мне не нравится мысль «любить вопреки». Для меня любовь — это проявление. Поддержка, забота, прикосновения, внимание». В жизни Варя разделяет любовь и привычку: «Привычка – ритуалы: поругать, держать в тонусе, не давать спуску, перепроверять, напоминать, громко молчать. Любовь — чувства и эмоции, стихия: неожиданно обнять, пощекотать усы, стрельнуть глазами».
фото: Варвара Щербакова
Варвара рассказала, что она очень эмоциональный и порывистый человек, поэтому изображать подобных героинь ей легко: «Могу поругаться на эмоциях, но в следующую секунду всё осознать. Нагрубить и резко извиняться». Эта переменчивость женщинам простительна, потому что они — огромная движущая сила, считает Варя. Её вдохновляют и родственницы, и подруги: «Я обожаю женщин своего окружения. Я думаю, они могли бы управлять миром!»
