«У меня есть психологи, а есть животные»: Валерия Гай Германика рассказала, зачем завела свинью

Два года назад Валерия Гай Германика развелась
с мужем, бизнесменом Денисом Молчановым
, с которым мечтала жить вечно
. Пережить расставание режиссёр смогла, обложившись психологами и питомцами. В интервью Светлане Бондарчук
она рассказала о том, как ей помогают свинья, собаки и кошки.
«Кабана я назвала Дорианом Греем. По легенде у него хранится портрет, где он молодой и красивый. Однажды он встретится с этим портретом, когда будет старый, и они поменяются местами. Я его завела, когда мы расставались с Денисом. Мы отдалялись. Он разрешил мне заводить животных, и мне нужна была поддержка. Я не хотела паразитировать на детях и друзьях. Мне нужна была поддержка, которая будет от меня зависеть. Вот моя собака меня обожает. Я у неё одна. Чтобы не присваивать себе детей и друзей. У меня есть психологи, и есть животные. Я завела себе Дориана Грея, котиков и собачек. За женскую часть отвечали коты. Я смотрела на кошку и думала: вот ей ничего не надо, чтобы расслабиться, она просто есть. Я следила за ними, наблюдала, читала книги, смотрела, как они доверяют богу, как они просто живут. Я тоже хочу просто жить. Я считаю, что человек вообще рожден для того, чтобы наслаждаться жизнью»
, — поделилась Валерия. А судя по последним фото, список домашних питомцев расширился с появлением гуся, индюка и кролика.
