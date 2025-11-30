Анфиса Чехова стала доктором психологии

Анфиса Чехова поделилась в своих соцсетях радостной новостью: «Я получила диплом доктора психологии Евразийского международного университета!» Это уже третье образование Чеховой, по первым двум она журналист и практический психолог. Телеведущая призналась: «Первый диплом я получила скорее ради мамы, ей очень хотелось, чтобы у меня было высшее образование».
фото: Анфиса Чехова
Ценность образования Чехова поняла не сразу: «В детстве я терпеть не могла учиться и искренне не понимала, зачем вообще люди это делают. Я так и не доучилась в театральном институте, и когда работала над программой «Секс с Анфисой Чеховой», у меня даже не было высшего образования. Тогда я относилась к учёбе скептически и была уверена, что жизнь сама меня всему научит».
фото: Анфиса Чехова
Сейчас ведущая учится с удовольствием: «Теперь в моём арсенале огромное количество знаний, и часть из них подтверждена дипломами. С возрастом и опытом я поняла, что учиться — это лучшее, что может делать человек! Но учиться не из-под палки, не ради «галочки», счастья родителей или престижа, а впитывать в себя знания, которые тебе реально интересны, наслаждаясь каждой книгой, каждой лекцией, каждым уроком жизни».
фото: Анфиса Чехова
Чехова считает, что возможности узнать что-то новое неисчерпаемы, поэтому учиться можно в любом возрасте: «Проходя очередной курс или получая новый диплом, я всегда держу в голове мысль, которую озвучил Сократ: «Я знаю только то, что ничего не знаю»… И продолжаю учиться».
