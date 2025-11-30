«Я думала, что умру»: Оксана Фёдорова про опыт лечебного голодания

Оксана Фёдорова, телеведущая, преподаватель и благотворительница, в интервью Сурену Каграманову в его программе «Сорян, это подкаст» рассказала о том, как решилась на лечебное голодание: «Это было в августе, в этом году. Вообще я следила за доктором Неумывакиным, который готовил наших космонавтов. Он совсем недавно ушёл из жизни, пару лет назад. Я читала его лекции. И тут написали из клиники, как раз он её открывал и работал там. Пригласили пройти курс, попробовать». Оксана объяснила, что вторую половину августа всегда посвящает подготовке к работе, поэтому приглашение пришлось кстати: «Нужно прийти в себя после лета, когда всё разрешено, когда ты нарушаешь все правила, когда нет тренировок, когда ты действительно отключаешься с детьми, с семьёй от работы. Конечно, организм не в том тонусе. И вторую половину августа я оставляю на то, чтобы немножко подготовиться к осени».
фото: Оксана Фёдорова
До этого у телеведущей не было опыта голодания: «Я никогда не голодала и считала, что для меня это вообще неприемлемо. Но тут мы приехали на детокс. На детокс я периодически раз в год приезжаю. Это способ вернуть, наверное, управление своим телом, своим сознанием, контроль. Чтобы не еда тебя контролировала, а ты понимал, что ты ешь. И меня уговорили». Поначалу голодать было тяжело, призналась Оксана: «Первый день я думала, что умру. Мне так было плохо. То есть мы без подготовки приехали. Обычно там пару дней всё равно ты переходишь на лёгкое питание, салатики, чтобы чуть-чуть подготовиться. И мы вот так по организмам бомбанули резко. Сразу, когда убрали еду, мне стало не очень хорошо. Но это было буквально один день. Мы этот день пережили, и на следующий день уже есть вообще не хотелось».
фото: Оксана Фёдорова
Оксана голодала 10 дней и постоянно размышляла: «В этот период я слушала себя, слушала свой организм. Я поняла, что для меня это был как выход, как некоторая трансформация, как ещё большее сближение со своим телом». Телеведущая считает, что иногда такие потрясения на пользу здоровью: «Человек, который может контролировать себя в еде, может реально менять свою жизнь. Если он это сам делает, без помощи всяких препаратов. Бывают периоды, когда просто тебе нужно изменить своё питание и взять себя в руки. И вот у меня такой период был в августе».
фото: Оксана Фёдорова
По словам Оксаны, перемены внешние и внутренние она заметила сразу: «Я потом вернулась обновлённой. Очищается кожа, ты чувствуешь своё тело. Ты понимаешь: 10 дней выдержал, и потом, конечно, легко отказаться от лишней порции тортиков».
