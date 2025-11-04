Кино-Театр.Ру
«Я доводила себя до крайностей»: Риз Уизерспун о тревожности и послеродовой депрессии

4 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2025
В связи с выходом нового сезона «Утреннего шоу» в информационном пространстве наблюдается резкий скачок содержания Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун. Последняя в интервью для "Harper’s Bazaar" снова рассказала о своём сложном продюсерском пути, принесшем ей невероятный успех и признание, а также о тревожности и послеродовой депрессии.

«Я доводила себя до крайностей»: Риз Уизерспун о тревожности и послеродовой депрессии

Своё компульсивное достигаторство Уизерспун связывает с семейной историей. Актриса родилась и выросла на юге США, и пока её родители работали, воспитанием детей занималась бабушка Доротея. Бабушка получила высшее образование в Университете Вандербильта, стала школьной учительницей, но ушла с работы с появлением детей. «Она была очень образованной женщиной, которая осталась одна с двумя детьми, пока муж был на работе. Она впала в настоящую депрессию», — вспоминает Риз. «Мама честно предостерегла меня, сказав, что мне нужно быть осторожной, потому что это может быть наследственное».

«Я доводила себя до крайностей»: Риз Уизерспун о тревожности и послеродовой депрессии

Насмотревшись на бабушку, Риз решила, что ей ничто не помешает работать. Многие женщины проходят через постродовую депрессию, не всегда даже отдавая себе в этом отчёт. Поскольку жизнь меняется настолько, что в череде бессонных ночей и новых обязанностей не всегда удаётся заметить, что с тобой что-то не так. Риз не была исключением. Актриса родила свою дочь Аву в 23 года, и пыталась совмещать материнство с актёрской карьерой. Что по мнению многих было совершенно невозможно. «Это было ужасно. Первые полгода я одновременно была счастлива и подавлена. Рыдала всё время, не спала ночами, и была вымотана. Это был неожиданный гормональный скачок, который в первый раз я испытала сразу после родов, и второй раз — через полгода, когда перестала кормить грудью», — призналась актриса. Внешнее давление тоже влияло: «У каждого же есть мнение. Тяжело быть молодой матерью, когда все постоянно говорят тебе, что тебе делать, как тебе реагировать, как рожать, как кормить и так далее. Это душит. Но у меня были связи и средства, чтобы попасть к специалисту. А у большинства людей этого нет. И они справляются сами по себе, скрывая это».

«Я доводила себя до крайностей»: Риз Уизерспун о тревожности и послеродовой депрессии

Ещё одним неожиданным «залогом» успеха Риз считает свою тревожность. «Вероятно, я успешна, потому что очень тревожна. Такие вещи часто идут рука об руку. Я доводила себя до крайностей, чтобы достичь совершенства на работе. Сейчас-то мы знаем, что совершенству нет предела, оно недостижимо и не устойчиво. Но я изводила себя во имя работы, и мне вернулось сторицей. Я была вознаграждена за свою тревожность и перфекционизм. Но становясь старше, я начинаю расслабляться, привыкая к мысли о том, что меня достаточно».
что почитать?

