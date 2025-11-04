Кино-Театр.Ру
Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Барановская, Джеймс Франко и Джан Яман

4 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2025
Последние две недели Москва захлёбывалась в светских мероприятиях: громкие премьеры фильмов «Алиса в стране чудес», «Горыныч», «Мажор в Дубае» и «Яга на нашу голову», сериалов «Папины дочки», «Вампиры средней полосы», «Константинополь» и «Дорогой Вилли», презентация нового сезона ТНТ, 75-летие Театра им. Пушкина, премьера шоу «Форт» и открытие фестиваля театральных искусств. А между этими крупномасштабными событиями проходили мероприятия помельче.

24 октября в Москве на «Live Арене» на шоу «Высоцкий. Высота» побывали Дарья Мороз, Мария Кожевникова и Артём Кошман.

фото: Мария Кожевникова

фото: Дарья Мороз

фото: Артём Кошман

27 октября в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина состоялся круглый стол о дислексии, на котором побывали Андрей Малахов, Яна Чурикова и Татьяна Геворкян.

фото: Андрей Малахов

фото: Татьяна Геворкян и Яна Чурикова

28 и 29 октября в театре «Геликон-Опера» состоялись премьерные показы нового хореографического спектакля «Нить», на которых побывали Владимир Винокур, Максим Матвеев и Юлия Барановская.

фото: Юлия Барановская

фото: Максим Матвеев

фото: Владимир Винокур и Лев Лещенко

За бугром тоже веселились как могли. До кинофестиваля в Риме, который проходил с 15 до 26 октября, добрались Анджелина Джоли, Дженнифер Лоуренс, Джеймс Франко и Джан Яман.

фото: Анджелина Джоли

фото: Дженнифер Лоуренс

фото: Джеймс Франко

фото: Джан Яман

28 октября в Голливуде состоялось торжественное открытие выставки Swarovski «Мастера света», приуроченное к 130-летию бренда. На мероприятии побывали Элизабет Олсен, Летиция Каста и Эмили Ратаковски.

фото: Элизабет Олсен

фото: Летиция Каста

фото: Эмили Ратаковски

Вечером того же дня на церемонии вручения премии Power of Women журнала Variety побывали Ева Лонгория, Шэрон Стоун и Кейт Хадсон. Но их никто, кажется, не заметил — слишком уж бликовало серебряное платье Сидни Суини.

фото: Кейт Хадсон

фото: Шэрон Стоун

фото: Ева Лонгория

фото: Сидни Суини и её хорошие гены
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Полина АскериЮлия БарановскаяВладимир ВинокурЛуи ГаррельТатьяна ГеворкянВалерия ГолиноАнджелина ДжолиДженна ДьюанЛетиция КастаМария КожевниковаАртём КошманДжейми Ли КёртисЕва ЛонгорияДженнифер ЛоуренсДжеймс МакЭвойАндрей МалаховМаксим МатвеевДарья МорозЭлизабет ОлсенАндреа РайзбороЭмили РатаковскиШэрон СтоунСидни СуиниДжеймс ФранкоКейт ХадсонДжулианна ХафЯна ЧуриковаДжан Яман
театры
"Геликон-Опера"

фотографии >>
