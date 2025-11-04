Блеск и нищета красных дорожек: Юлия Барановская, Джеймс Франко и Джан Яман

Последние две недели Москва захлёбывалась в светских мероприятиях: громкие премьеры фильмов «Алиса в стране чудес»
, «Горыныч»
, «Мажор в Дубае»
и «Яга на нашу голову»
, сериалов «Папины дочки»
, «Вампиры средней полосы»
, «Константинополь»
и «Дорогой Вилли»
, презентация нового сезона ТНТ
, 75-летие Театра им. Пушкина
, премьера шоу «Форт»
и открытие фестиваля театральных искусств
. А между этими крупномасштабными событиями проходили мероприятия помельче.
24 октября в Москве на «Live Арене» на шоу «Высоцкий. Высота»
побывали Дарья Мороз
, Мария Кожевникова
и Артём Кошман
.
фото: Мария Кожевникова
фото: Дарья Мороз
фото: Артём Кошман
27 октября в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина состоялся круглый стол о дислексии, на котором побывали Андрей Малахов
, Яна Чурикова
и Татьяна Геворкян
.
фото: Андрей Малахов
фото: Татьяна Геворкян и Яна Чурикова
28 и 29 октября в театре «Геликон-Опера»
состоялись премьерные показы нового хореографического спектакля «Нить»
, на которых побывали Владимир Винокур
, Максим Матвеев
и Юлия Барановская
.
фото: Юлия Барановская
фото: Максим Матвеев
фото: Владимир Винокур и Лев Лещенко
За бугром тоже веселились как могли. До кинофестиваля в Риме, который проходил с 15 до 26 октября, добрались Анджелина Джоли
, Дженнифер Лоуренс
, Джеймс Франко
и Джан Яман
.
фото: Анджелина Джоли
фото: Дженнифер Лоуренс
фото: Джеймс Франко
фото: Джан Яман
28 октября в Голливуде состоялось торжественное открытие выставки Swarovski «Мастера света», приуроченное к 130-летию бренда. На мероприятии побывали Элизабет Олсен
, Летиция Каста
и Эмили Ратаковски
.
фото: Элизабет Олсен
фото: Летиция Каста
фото: Эмили Ратаковски
Вечером того же дня на церемонии вручения премии Power of Women журнала Variety побывали Ева Лонгория
, Шэрон Стоун
и Кейт Хадсон
. Но их никто, кажется, не заметил — слишком уж бликовало серебряное платье Сидни Суини
.
фото: Кейт Хадсон
фото: Шэрон Стоун
фото: Ева Лонгория фото: Сидни Суини и её хорошие гены
обсуждение >>