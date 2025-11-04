Кино-Театр.Ру
«Мне не хватало отца»: Милош Бикович о родительстве и общении с сыном

4 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
4 ноября 2025
Позапрошлой зимой Милош Бикович стал отцом и первое, что он сделал — это отдал дань уважения всем матерям и предложил поставить им какой-нибудь памятник. Актёр оберегает свою личную жизнь и не показывает лицо сына в соцсетях. Но немножко о том, каким отцом он хочет быть, Бикович рассказал в интервью Мадонне Мур.

«Мне не хватало отца»: Милош Бикович о родительстве и общении с сыном

«Я стараюсь быть больше с ним, чем мой отец был со мной. Мне не хватало отца. Его часто не было рядом, родители мои были разведены. И я не желаю своему сыну такой судьбы. Это моя основная миссия как отца — проводить больше времени с ним и больше вкладываться в его образование и воспитание. Это суть».

«Мне не хватало отца»: Милош Бикович о родительстве и общении с сыном

Милош много времени проводит с ребёнком в парках и на детских площадках. И там молодого отца, безусловно, узнают и просят сфотографироваться. Но Милош в таких ситуациях отказывает. «Это время принадлежит ему, и я не могу его отдавать другим людям».

«Мне не хватало отца»: Милош Бикович о родительстве и общении с сыном

Сын заменил Милошу и клубную жизнь: «У меня свои тусовки с сыном ночью. В три утра, когда он просыпается. У нас и караоке, и танцы — всё есть. Хочешь, покажу его танцевальные движения? Их всего два».
