«Мне не хватало отца»: Милош Бикович о родительстве и общении с сыном

Позапрошлой зимой Милош Бикович стал отцом
и первое, что он сделал — это отдал дань уважения всем матерям и предложил поставить
им какой-нибудь памятник. Актёр оберегает свою личную жизнь и не показывает лицо сына в соцсетях. Но немножко о том, каким отцом он хочет быть, Бикович рассказал в интервью Мадонне Мур
.
«Я стараюсь быть больше с ним, чем мой отец был со мной. Мне не хватало отца. Его часто не было рядом, родители мои были разведены. И я не желаю своему сыну такой судьбы. Это моя основная миссия как отца — проводить больше времени с ним и больше вкладываться в его образование и воспитание. Это суть».
Милош много времени проводит с ребёнком в парках и на детских площадках. И там молодого отца, безусловно, узнают и просят сфотографироваться. Но Милош в таких ситуациях отказывает. «Это время принадлежит ему, и я не могу его отдавать другим людям».
Сын заменил Милошу и клубную жизнь: «У меня свои тусовки с сыном ночью. В три утра, когда он просыпается. У нас и караоке, и танцы — всё есть. Хочешь, покажу его танцевальные движения? Их всего два».
