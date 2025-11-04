Кино-Театр.Ру
Русское ненастье: Ирина Розанова, Алёна Бабенко и Гарик Сукачёв

4 ноября
2025 год

4 ноября 2025
3 ноября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Сергея Члиянца «Ветер», снятого по сценарию культового дуэта 90-х Петра Луцыка и Алексея Саморядова. Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных и второстепенных ролей Даниил Феофанов, Серафима Гощанская, Олег Васильков и Владимир Тяптушкин.

фото: Сергей Члиянц
фото: Сергей Члиянц

фото: Даниил Феофанов
фото: Даниил Феофанов

фото: Серафима Гощанская
фото: Серафима Гощанская

фото: Олег Васильков
фото: Олег Васильков

фото: Владимир Тяптушкин
фото: Владимир Тяптушкин

Среди гостей показа были Гарик Сукачёв, Андрей Мерзликин, Александр Стриженов, Алёна Бабенко, Михаил Тройник, Пётр Буслов, Ирина Розанова, Алёна Михайлова, Григорий Калинин, Иван Добронравов и другие.

фото: Алёна Михайлова
фото: Алёна Михайлова

фото: Алёна Бабенко с мужем
фото: Алёна Бабенко с мужем

фото: Алёна Долголенко
фото: Алёна Долголенко

фото: Пётр Буслов
фото: Пётр Буслов

фото: Михаил Тройник
фото: Михаил Тройник

фото: Ирина Розанова
фото: Ирина Розанова

фото: Евгения Громова
фото: Евгения Громова

фото: Иван Добронравов
фото: Иван Добронравов

фото: Гарик Сукачёв
фото: Гарик Сукачёв

фото: Андрей Мерзликин
фото: Андрей Мерзликин

фото: Александра и Александр Стриженовы
фото: Александра и Александр Стриженовы

В марте 2025 года «Ветер» стал лауреатом международного кинофестиваля «Дух огня», получив награду конкурса за лучший отечественный дебют. Награды также удостоился актёр Олег Васильков за лучшую мужскую роль. «Ветер» выйдет в широкий прокат весной 2026 года. В ноябре запланированы специальные показы картины в разных городах страны.

«Ветер». Трейлер №2
Окраина конца света: «Ветер» — мрачное приключение тех, кому на Руси жить хорошо
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram