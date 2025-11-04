Русское ненастье: Ирина Розанова, Алёна Бабенко и Гарик Сукачёв

3 ноября в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера фильма Сергея Члиянца «Ветер»
, снятого по сценарию культового дуэта 90-х Петра Луцыка
и Алексея Саморядова
. Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных и второстепенных ролей Даниил Феофанов
, Серафима Гощанская
, Олег Васильков
и Владимир Тяптушкин
.
фото: Сергей Члиянц
фото: Даниил Феофанов
фото: Серафима Гощанская
фото: Олег Васильков
фото: Владимир Тяптушкин
Среди гостей показа были Гарик Сукачёв
, Андрей Мерзликин
, Александр Стриженов
, Алёна Бабенко
, Михаил Тройник
, Пётр Буслов
, Ирина Розанова
, Алёна Михайлова
, Григорий Калинин
, Иван Добронравов
и другие.
фото: Алёна Михайлова
фото: Алёна Бабенко с мужем
фото: Алёна Долголенко
фото: Пётр Буслов
фото: Михаил Тройник
фото: Ирина Розанова
фото: Евгения Громова
фото: Иван Добронравов
фото: Гарик Сукачёв
фото: Андрей Мерзликин
фото: Александра и Александр Стриженовы
В марте 2025 года «Ветер» стал лауреатом международного кинофестиваля «Дух огня»
, получив награду конкурса за лучший отечественный дебют. Награды также удостоился актёр Олег Васильков
за лучшую мужскую роль. «Ветер» выйдет в широкий прокат весной 2026 года. В ноябре запланированы специальные показы картины в разных городах страны.
«Ветер». Трейлер №2
обсуждение >>