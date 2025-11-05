«Я всю жизнь играю в карты»: Артём Кошман об азарте и любви к командному спорту

5 ноября в онлайн-кинотеатре Wink.ru стартует сериал «Нам покер»
, герои которого открывают подпольный покерный клуб. Исполнитель главной роли Артём Кошман
в интервью изданию «OK!»
признался, что с детства играет в карточные игры и сам был организатором подобных собраний, которые устраивает его герой Витя.
«Я всю жизнь играю в карты! С дедом мы играли в «Дурака» и в игру под названием «Пьяница», с мамой и папой рубились в бридж. В покер меня научили играть друзья, когда я учился в старшей школе. У меня был такой длинный деревянный стол, мы собирались за ним большой компанией, устраивали посиделки — за зелёным сукном, в костюмах, кто-то с сигарами. Всё было так элегантно, мы больше кайфовали от самого процесса»
.
Артём считает себя азартным человеком, но его азарт выражался не в пристрастии к карточным играм, а в командном спорте. «Я около восьми лет занимался хоккеем, там без азарта было бы сложно. Вообще я очень люблю спорт, играю в разные командные игры — в волейбол, в пинг-понг два на два. Но если раньше это было ежедневной частью жизни, сейчас я хожу на тренировки уже не так часто, в основном для поддержания физической формы. Ещё я занимался пятиборьем — и сейчас иногда приезжаю в комплекс поплавать, побегать, поездить на лошадях, пострелять из лазерного оружия. Еще один очень клёвый навык в пятиборье, который пригодится каждому актёру, — это рапиры»
.
«Нам покер»
