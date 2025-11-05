«Моя дочь не спала до пяти лет. Это была пытка»: Кира Найтли о депривации сна и тяготах родительства

40-летняя Кира Найтли неожиданно дебютировала в детской литературе, выпустив книгу «Я люблю тебя всё так же», иллюстрации к которой актриса первоначально рисовала для своей старшей дочери Иди. Книга родилась из попыток Киры наладить режим сна Иди, которая не давала родителям выспаться первые пять лет своей жизни. В эфире подкаста «Happy Mum Happy Baby» Кира с ироничным ужасом вспоминала этот период своего материнства.
«Моя старшая дочь не спала до пяти лет. Засыпать-то она засыпала. Но к полуночи она просыпалась. В три года она начала ходить в детский сад. Я отводила её и засыпала на весь день, пока она была в саду. Моё тело просто отключалось».
«Знаете, когда у вас неспящий ребёнок, вы всё время слышите от других мам об этих мифических детях, которые спят сутки напролёт. И вам хочется убить этих родителей. Но моя вторая дочь начала спать всю ночь с четырёх месяцев. Она любит спать. До сих пор. Когда говоришь ей, что пора ложиться спать, она отвечает: «Отлично!»
«Отсутствие сна — это очень тяжело. Это такая изощрённая разновидность пытки. Которая делает тебя раздражительным и вспыльчивым. Я не осознавала, до какой степени я была зла на протяжении этих пяти лет. Только когда это проходит и оглядываешься назад, понимаешь, как ты был взвинчен. Помню, я читала статьи о том, как важен сон, и как важно спать не меньше 8 часов в день. И мне хотелось орать. Ещё я просто обожаю людей, которые говорят: «Ой, да я тусовался в клубах ночи напролёт со времён царя Гороха, уж я-то знаю, что такое отсутствие сна». Нет, ребята, вы даже себе не представляете, что это такое. Люди пытаются помочь и говорят: «А вы пробовали наладить сон через ритуалы? А вы пробовали укладывать её попозже?» И в такие моменты я чувствовала ни с чем не сравнимую ярость. Вы думаете, я не перепробовала все на свете варианты?»
фото: Кира с мужем
«Если у вас «спящий» ребёнок, быть родителем в сто раз проще. Если тебе дают спать по ночам, днём ты справишься с чем угодно. А если не спишь — любая мелочь будет непреодолимым препятствием. И это не твоя вина. Помню, я смотрела на друзей, которым дети давали выспаться. Они буквально светились, они были хорошо одеты, они мило общались со своими детьми. Просто прелесть. Я смотрела на это и думала: Мне повезло, у меня прекрасный чувствительный ребёнок. Но я разбита вдребезги. А почему вот эти женщины не вдребезги?»
Но именно проблема со сном дочери послужила вдохновением для создания книги. В безуспешных попытках наладить сон Иди, у которой к 5 годам появилась ещё и тревожная идея, что мама забудет о ней, Кира придумала странный ритуал. Уложив дочь, актриса рисовала для неё картинку и клала её на видное место у кровати Иди. Идея заключалась в том, что просыпаясь, Иди видела картинку, понимала, что мама рядом и помнит о ней, и будить её не обязательно. Фокус не сработал, но за пять месяцев упорных стараний картинок накопилось прилично. «Опять же, никаких проблем с засыпанием не было. Просто каждый час: «Мам!» Она быстро засыпала снова, но я-то нет. Короче, я рисовала эти картинки, она просила на них что-то добавить: птичку, себя на качелях и так далее. И продолжалось это пять месяцев. Там не было никакой истории, просто картинки. И однажды, когда её сестре было два года и у неё резались зубы, из-за чего она всё время плакала, Иди сказала: «А ты можешь нарисовать птичку, которая уносит ребёнка куда-нибудь?». Через какое-то время Кира собрала все картинки и попыталась разложить их в таком порядке, чтобы получилась история. В итоге сложился рассказ о девочке, которая отправляется на поиски сестры, унесённой птицей.
В заключении интервью Кира отметила, что всем без исключения родителям бывает очень тяжело, вне зависимости от того, насколько хороши условия их жизни. «Люди понятия не имеют, до какой степени изменится их жизнь с рождением первого ребёнка. Изменится абсолютно всё. И я думаю, что родители должны позволить себе какое-то время погоревать об утраченной прежней жизни. Многих гложет чувство вины, когда их посещают негативные мысли и эмоции в связи с изменениями. Но от этого чувства вины становится только хуже. Лучше выговариваться и иметь круг общения из людей, проживающих схожий опыт».
