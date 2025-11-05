Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина

4 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера драмы Надежды Михалковой «Огненный мальчик»
, впервые показанной в рамках фестиваля «Маяк»
. Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных ролей Анна Михалкова
, Александр Устюгов
, Денис Косиков
, Лиза Ищенко
и Константин Белошапка
.
фото: Анна и Надежда Михалковы
фото: Денис Косиков
фото: Богдан Голощук
фото: Лиза Ищенко
фото: Константин Белошапка
фото: Александр Устюгов
Среди гостей премьеры были Егор Кончаловский
, Артём Михалков
, Марина Зудина
, Павел Табаков
, Артур Бесчастный
, Ангелина Загребина
, Мария Андреева
, Арам Вардеванян
и другие.
фото: Арам Вардеванян
фото: Мария Андреева с супругом Антоном Хундадзе
фото: Илья Любимов и Екатерина Вилкова
фото: Марина Зудина с дочерью Марией и Павел Табаков с возлюбленной
фото: Ангелина Загребина
«Огненный мальчик» в прокате с 6 ноября 2025 года.
фото: Ирина Розанова
«Огненный мальчик»
обсуждение >>