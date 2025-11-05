Кино-Театр.Ру
Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина

5 ноября
2025 год

5 ноября 2025
4 ноября в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера драмы Надежды Михалковой «Огненный мальчик», впервые показанной в рамках фестиваля «Маяк». Фильм зрителям представили режиссёр и исполнители главных ролей Анна Михалкова, Александр Устюгов, Денис Косиков, Лиза Ищенко и Константин Белошапка.

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Анна и Надежда Михалковы

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Денис Косиков

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Богдан Голощук

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Лиза Ищенко

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Константин Белошапка

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Александр Устюгов

Среди гостей премьеры были Егор Кончаловский, Артём Михалков, Марина Зудина, Павел Табаков, Артур Бесчастный, Ангелина Загребина, Мария Андреева, Арам Вардеванян и другие.

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Арам Вардеванян

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Мария Андреева с супругом Антоном Хундадзе

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Илья Любимов и Екатерина Вилкова

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Марина Зудина с дочерью Марией и Павел Табаков с возлюбленной

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Ангелина Загребина

Детёныш чиновницы: Надежда Михалкова, Ирина Розанова и Марина Зудина
фото: Ирина Розанова

«Огненный мальчик» в прокате с 6 ноября 2025 года.

«Огненный мальчик»
№ 1
Lomova_E (Шахты)   5.11.2025 - 20:53
Что-то на фото Вилкова сама на себя не похожа. И что у Зудиной с улыбкой? она как у Джокера...Но фильм, кажется, очень даже не плохой, если судить по тизеру. При чем сильный именно по сюжету. читать далее>>
