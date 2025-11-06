Кино-Театр.Ру
Аглая Тарасова полностью признала вину

6 ноября
2025 год

6 ноября 2025
5 ноября в Домодедовском суде прошло рассмотрение по существу дела Аглаи Тарасовой. В суде она появилась с адвокатом и мамой, актрисой Ксенией Раппопорт. Аглая Тарасова признала себя виновной, однако заседание было непродолжительным.

По информации РИА новости, свидетели со стороны обвинения на рассмотрение дела не явились, поэтому слушание было перенесено. Следующее заседание состоится 26 ноября.

Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово по прибытии из Израиля. У неё обнаружили вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Актриса пояснила, что везла его родственнику, который тяжело болен.

На первом слушании суд учёл раскаяние актрисы, её обязательства перед бабушкой и дедушкой, которых она содержит, и рабочие договорённости. Тарасову не стали арестовывать, а ограничили в некоторых действиях. Актрисе запрещено покидать дом с полуночи до 6 утра и пользоваться средствами связи (за исключением вызова экстренных служб).
№ 4
Балтиец.   6.11.2025 - 14:07
Что делать, актрисы нынче такие, знамениты перевозкой и употреблением наркотиков. Впрочем, им можно, таких не сажают. Бочкарева передает привет. читать далее>>
№ 3
Влад Переделкин   6.11.2025 - 13:18
Хотела на Канары,а поедет на нары читать далее>>
№ 2
MJ2002 (Пермь)   6.11.2025 - 12:53
... Она признала свою вину, за что ее жалеть? Суд все верно сделал - человек раскаялся и суд стал более лоялен. читать далее>>
№ 1
Мишель Ангельская (Омск)   6.11.2025 - 10:40
Она бы вообще определилась - виноватая или не виноватая. В любом случае, женщину жалко... Даже если и виновата, она никому не причинила зла своей ошибкой. читать далее>>
Суд продлил меру пресечения для Аглаи Тарасовой
Дело Аглаи Тарасовой о контрабанде наркотиков направлено в суд
«Мне страшно, я раскаиваюсь»: Аглаю Тарасову задержали за контрабанду наркотиков
