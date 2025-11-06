Аглая Тарасова полностью признала вину

5 ноября в Домодедовском суде прошло рассмотрение по существу дела Аглаи Тарасовой. В суде она появилась с адвокатом и мамой, актрисой Ксенией Раппопорт. Аглая Тарасова признала себя виновной, однако заседание было непродолжительным.
фото: Аглая
По информации РИА новости, свидетели со стороны обвинения на рассмотрение дела не явились, поэтому слушание было перенесено. Следующее заседание состоится 26 ноября.
фото: Аглая Тарасова
Аглая Тарасова была задержана 28 августа в аэропорту Домодедово по прибытии из Израиля. У неё обнаружили вейп, содержащий 0,38 грамма масла каннабиса. Актриса пояснила, что везла его родственнику, который тяжело болен.
фото: Аглая Тарасова
На первом слушании суд учёл раскаяние актрисы, её обязательства перед бабушкой и дедушкой, которых она содержит, и рабочие договорённости. Тарасову не стали арестовывать, а ограничили в некоторых действиях. Актрисе запрещено покидать дом с полуночи до 6 утра и пользоваться средствами связи (за исключением вызова экстренных служб).
