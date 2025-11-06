«Он был автором нового жанра»: Никита Михалков, Валерия и Николай Цискаридзе поделились воспоминаниями о Юрии Николаеве

«Совсем недавно мы в эфире «Сегодня вечером» вместе отмечали профессиональный юбилей Человека, который зажёг так много звёзд...И вот только что пришло известие, что его не стало…», — написал Николай, опубликовав совместное фото с Юрием.
фото: Николай Цискаридзе и Юрий Николаев
Екатерина Стриженова вспомнила о природном обаянии Николаева, который вызывал безоговорочную всеобщую симпатию: «Невероятно обаятельный и светлый! Юрий Николаев обладал уникальным даром - он нравился всем - его манера поведения в кадре, приятный тембр, элегантность и доброжелательность, всегда располагали. Он никогда не говорил громко, но его всегда было слышно…»
фото: Екатерина Стриженова и Юрий Николаев
Певица Валерия, дебют которой состоялся в эфире передачи «Утренняя звезда», отдала должное участию Юрия Николаева в её карьере и судьбе. «Моя творческая судьба неразрывно связана с его именем. В 1992 году я впервые вышла на большую сцену в конкурсе «Утренняя звезда», который придумал и осуществил Юрий Александрович, и заняла 1 место. Эта программа стала грандиозной стартовой площадкой для многих ныне очень популярных артистов. Я всегда буду благодарна ему за это время, за бесценный опыт, да и вообще за дружбу и очень нежное ко мне отношение».
фото: Юрий Николаев и Валерия
Ещё один "выпускник" «Утренней звезды» — Сергей Лазарев, также поблагодарил покойного за предоставленную возможность. «Попасть [на «Утреннюю звезду»] и поучаствовать в конкурсе — было моей детской мечтой, которая исполнилась, когда мне было 12 лет. Юрий Александрович — один из тех людей, кто внёс огромный вклад в мою творческую судьбу, и я всегда буду об этом помнить и буду благодарен. Спасибо, Юрий Александрович, за ВСЁ! Вы навсегда в моём сердце!»
фото: Сергей Лазарев и Юрий Николаев
Соведущий Николаева в программе «Достояние Республики»Дмитрий Шепелев вспомнил о первых днях работы с покойным. «В один из первых дней работы над шоу у нас с Юрием Александровичем Николаевым вышел спор. Воодушевленный головокружительным скачком в моей карьере я словно Ленский горячо утверждал: работа ведущего — это искусство. Мастер коротко отвечал мне — это ремесло. Я сохранил воспоминание об этом разговоре и по-прежнему уверен в своих словах. Хотя бы потому, что наглядный пример был прямо передо мной — сам Юрий Александрович. Невозмутимость, чувство достоинства и озорная лёгкость. Всегда. Везде. Даже в самой неловкой ситуации. Он вёл с присущей только ему небрежной элегантностью. В этом был, как бы сказали, шик. Неспешно докуривал, делал глоток своего растворимого кофе, который всегда носил с собой вместе с фарфоровой чашкой для эспрессо, и выдыхал дым уже выходя на сцену. И вновь улыбка. Широкий жест. Шоу продолжается. И в этом был его класс, естественный для легенды и непостижимый для мальчишки».
фото: Дмитрий Шепелев и Юрий Николаев
О вкладе Николаева в развитие российского телевидения и о создании нового жанра в этой сфере высказался и Никита Михалков. «Это действительно новое слово телевидения было. Это был новый формат общения со зрителем. Абсолютно разливающееся обаяние с экрана, непривычное для зрителей. Поэтому его передачи пользовались таким гигантским успехом и популярностью. Это было не только умение общаться, это ещё была и возможность услышать зарубежную музыку, которой было немного. Это было окошко в мир, который не всем был доступен. И Юра нашёл замечательную интонацию, которая покоряла людей. Лёгкость, обаяние, импровизация. И это было реально новое телевидение. Он был автором нового жанра».
обсуждение >>