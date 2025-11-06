Кино-Театр.Ру
«От него немножко пахло алкоголем»: Николай Картозия рассказал, как принимал экзамен у Бориса Корчевникова

6 ноября
2025 год

6 ноября 2025
Cегодня имя Бориса Корчевникова прочно связано с программой «Судьба человека», которую он ведёт много лет, несмотря на проблемы со здоровьем. Но свою телевизионную карьеру Корчевников начинал в качестве репортёра на канале РТР, а в начале 2000-х пришёл работать в службу информации телеканала НТВ, где под руководством Леонида Парфёнова готовил репортажи для самых рейтинговых передач. В это же время на канале работал Николай Картозия, сегодня занимающий пост гендиректора телеканала «Пятница!». В интервью Лауре Джугелии Картозия вспомнил, как принимал на журфаке МГУ у Корчевникова экзамен, к которому тот был совершенно не готов.

фото: Борис Корчевников

«Я у Бори принимал экзамен в Университете. Я учился в аспирантуре у Михаила Абрамовича Штудинера. И помогал ему принимать экзамены. И ко мне садится симпатичный пацанчик, но от него немножечко пахнет алкоголем. И он мне говорит: «А подскажите, как правильно?» Я говорю: «Давай так: я тебе сейчас скажу где и как правильно. Запомнишь, пойдёшь, сдашь Штудинеру. Я тебе ставить не буду». Я ему честно всё рассказал. Он пошёл и завалил. Склейка. Я прихожу в «Намедни» и вижу у Парфёнова его».

фото: Николай Картозия
№ 3
Елена К/Л (Лабинск)   6.11.2025 - 18:54
... Согласна, странно спустя много лет вспоминать такую деталь из биографии... для чего? Да и у Бориса вроде репутация не запятнана. читать далее>>
№ 2
Мария_2191   6.11.2025 - 18:12
Такое прям событие, можно подумать что никто не приходил на экзамены в универе после бурной ночки с признаками перегара. читать далее>>
№ 1
vikapikaa (Самара)   6.11.2025 - 17:16
Слышала о проблемах со здоровьем у Бориса Корчевникова. Надеюсь, человеку удастся выздороветь. Он хороший ведущий и не менее хороший актер. читать далее>>
Всего сообщений: 3
