«От него немножко пахло алкоголем»: Николай Картозия рассказал, как принимал экзамен у Бориса Корчевникова

Cегодня имя Бориса Корчевникова прочно связано с программой «Судьба человека», которую он ведёт много лет, несмотря на проблемы со здоровьем. Но свою телевизионную карьеру Корчевников начинал в качестве репортёра на канале РТР, а в начале 2000-х пришёл работать в службу информации телеканала НТВ, где под руководством Леонида Парфёнова готовил репортажи для самых рейтинговых передач. В это же время на канале работал Николай Картозия, сегодня занимающий пост гендиректора телеканала «Пятница!». В интервьюЛауре Джугелии Картозия вспомнил, как принимал на журфаке МГУ у Корчевникова экзамен, к которому тот был совершенно не готов.
фото: Борис Корчевников
«Я у Бори принимал экзамен в Университете. Я учился в аспирантуре у Михаила Абрамовича Штудинера. И помогал ему принимать экзамены. И ко мне садится симпатичный пацанчик, но от него немножечко пахнет алкоголем. И он мне говорит: «А подскажите, как правильно?» Я говорю: «Давай так: я тебе сейчас скажу где и как правильно. Запомнишь, пойдёшь, сдашь Штудинеру. Я тебе ставить не буду». Я ему честно всё рассказал. Он пошёл и завалил. Склейка. Я прихожу в «Намедни» и вижу у Парфёнова его».
