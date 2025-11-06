Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Предел риска»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский

6 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
6 ноября 2025
5 ноября в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» состоялся премьерный показ первых серий второго сезона сериала «Волшебный участок». Сериал, действие которого переносится в набитый сказочными нелегалами Петербург, зрителям представили актёры Николай Наумов, Илья Соболев, Филипп Янковский, Алексей Золотовицкий, Дарья Мельникова и многие другие.

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Алексей Золотовицкий и Валерия Куликова

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Андрей Добровольский

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Филипп Янковский

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Николай Наумов

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Илья Соболев и Ярослав Матвеев

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Ева Смирнова

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Дарья Мельникова

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Валентина Мазунина

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Анна Уколова

А среди гостей премьеры были замечены Зоя Бербер, Александра Урсуляк, Марьяна Спивак, Дэниел Барнс и другие.

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Александра Урсуляк

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Дэниэл Барнс

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Зоя Бербер

Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский
фото: Марьяна Спивак с сыном

Первые серии второго сезона сериала «Волшебный участок» уже вышли в онлайн-кинотеатре Okko.

«Волшебный участок-2». Трейлер №3
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекпремьерастиль
персоны
Антон АртемьевМария АхметзяноваДэниел БарнсЗоя БерберНика ВайперАрам ВардеванянАндрей Добровольский (II)Анна ЕщенкоАлексей ЗолотовицкийАльбина КабалинаСтанислав КруглицкийДмитрий КуличковВалентина МазунинаЯрослав МатвеевДарья МельниковаНиколай НаумовСофия ПетроваАнна СеменовичЕва СмирноваИлья Соболев (II)Марьяна СпивакАнна УколоваАлександра УрсулякФилипп Янковский

фотографии >>
Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский фотографии
Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский фотографии
Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский фотографии
Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Предел риска»

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Клара Белова
Елена Бирюкова
Анастасия Дубровина
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Дарья Плахтий
Оксана Фандера
Диана Амфт
Лора Гордон
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Барри Ньюман
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Мой сын
драма
Россия, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пушистые каникулы
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Португалия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?