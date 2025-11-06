Заморская нечисть: Дарья Мельникова, Александра Урсуляк и Филипп Янковский

Спутник телезрителя
6 ноября, 23:40, Пятница!
Лайфстайл
Премьера фильма «Ветер»
Интервью
Режиссер фильма «Ветер» — о карьере продюсера, бедах русского кино и Дон Кихоте
Лайфстайл
Актрису обвиняют в контрабанде запрещённых веществ
Интервью
Режиссер Даниил Тигулев, сценарист Алексей Федорко и продюсер Данила Волков рассказывают о хоррор-дебюте
Главная тема
Как зубной мост Бориса Карлофф и ягодицы Роберта Де Ниро пострадали от монстра
Новости кино
Историко-приключенческий сериал Дмитрия Месхиева
покажут онлайн-кинотеатры Premier и Иви
Лайфстайл
Актёр считает, что основа — это общение
