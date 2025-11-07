Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?

Сериал «Слово пацана» был не просто успехом, а культурным взрывом. Он мгновенно запустил карьеры целого поколения молодых звезд, но одновременно повесил на каждого из них ярлык. Прошло время, первый хайп улегся, и теперь начинается самое интересное: кто сможет доказать, что он больше, чем его культовая роль?
6 ноября на экраны вышла драма «Мой сын», где Леон Кемстач (Пальто) играет в паре с Юлией Снигирь. Парой недель раньше в прокат вышло фэнтези «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд (Айгуль) в главной роли. Это прямое соревнование двух разных карьерных путей. Глядя на эту битву, мы разобрали, какие стратегии выбрали еще три звезды сериала, чтобы построить большую карьеру.
Леон Кемстач, чей Пальто стал для многих главным героем поколения, выбрал стратегию максимальной медийности. Когда его, 14-летнего парня, утвердили на главную роль, многие шептались о протекции отчима, звезды «Реальных пацанов»Антона Богданова (Леон до этого снялся лишь в эпизоде его фильма «Нормальный только я»). Однако первые же серии «Слова пацана» сняли все вопросы: Кемстач показал мощную игру.
фото: Леон Кемстач в роли Пальто, сериал «Слова пацана»
После успеха он не стал выжидать, а погрузился во все сферы: запись музыкального альбома, участие в рекламе и даже в финале сложного психологического реалити-шоу ТНТ «Мастер игры». Стратегия конвертации хайпа в узнаваемость селебрити.
В кино он делает то же самое — пробует себя в диаметрально противоположных ролях, пытаясь найти свой жанр. Он сыграл главного злодея в детском фильме «Иван Семенов. Первый поцелуй» и тут же — главную роль в комедии «(Не) искусственный интеллект». Теперь настал черед драмы «Мой сын» — его главная ставка, чтобы доказать индустрии, что он больше, чем звезда одного хита, а серьезный драматический артист.
фото: фотография со съемок «Иван Семенов. Первый поцелуй»
А вот Рузиль Минекаев, брутальный «уличный романтик» Марат, выбрал совершенно другой, более основательный путь. Он с детства обожал выступать, а по совету сестры-двойняшки пошел в музыкальную школу. Дальнейший путь был строго профессиональным: Казанское театральное училище, а затем режиссерский (актерско-режиссерский) факультет ГИТИСа.
фото: Рузиль Минекаев в роли Марата, сериал «Слова пацана»
В «Слово пацана» он пришел уже опытным артистом с ролями в театре и сериалах (например, «Смычок»). За роль Марата он заслуженно получил «Премию Художественного театра» в номинации «Кино» — престижную награду для талантов до 35 лет. А режиссер Жора Крыжовников, видевший на площадке пик возможностей всего каста, позвал только его из молодого состава в свой следующий крупный сериал «Москва слезам не верит».
У Льва Зулькарнаева, сыгравшего Зиму, не менее захватывающий путь. Он запомнился как самый рассудительный и обаятельный «пацан» с нетипичной речью, но он совсем не новичок. Лев — профессиональный актер, который активно снимался еще до «Слова пацана».
фото: Лев Зулькарнаев в роли Зимы, сериал «Слово пацана»
Его карьера до сериала была построена на престижном, «интеллектуальном» кастинге. Например, в 2022 году у него была главная роль в успешной драмеди «Экспресс». А в 2023-м он успел сыграть композитора Рахманинова в сериале «Шаляпин» и даже Пушкина в детективе «Цербер».
Роль Зимы дала ему лучшее: зрительскую любовь без жесткой привязки к образу. Он использовал этот хайп, чтобы утвердиться в статусе одного из самых многоплановых молодых актеров. В итоге Лев сейчас буквально нарасхват: он сыграл главную роль в драме «Она такая классная», появился в сай-фай сериале «Подростки в космосе», в драме «Дети перемен» и в проекте «Циники». Скоро мы увидим его и в «Буратино». Этот проект — первое экранное воссоединение Зимы и Марата (Минекаева) — выглядит как сознательный «детокс»: лучший способ смыть с себя пацанский ярлык, появившись вместе в семейной сказке.
Своя, особенная задача была у Анны Пересильд. Как представительница известной кинодинастии, она снимается с 9 лет (дебют в «Черновике») и уже имела главную роль в триллере «Тибра» до «Слова пацана». Если мужской каст борется с ярлыком «пацана», то Пересильд всю жизнь боролась с ярлыком «дочери».
фото: Анна Пересильд в роли Айгуль, сериал «Слово пацана»
«Слово пацана» стал ее мощнейшим прорывом. Роль Айгуль — одна из самых сложных и психологически тяжелых в проекте — стала для нее не ярлыком, а щитом. Известно, что ее отец, режиссер Алексей Учитель, был против этой роли из-за «жестких сцен», но Жора Крыжовников лично убедил его. Своей смелой игрой Анна сняла почти все вопросы критиков о семейной протекции.
Теперь она доказывает многогранность: озвучила и спела все партии принцессы Забавы в сказке «Летучий корабль». Этой осенью её главная роль — фэнтези «Алиса в стране чудес».
фото: кадр из фильма «Алиса в стране чудес» (2025)
И, конечно, Ярослав Могильников. Его короткое, но душераздирающее появление в роли Ералаша тронуло всех. Главный козырь Ярослава — абсолютная аутентичность, образ «парня из глубинки».
фото: Ярослав Могильников в роли Ералаша, сериал «Слово пацана»
Его карьера началась именно благодаря этой уникальности. В кино 13-летний Ярослав попал буквально случайно: он сидел с семьей в кафе, когда киношники, искавшие актера, оценили его яркую внешность и пригласили на пробы. Так он попал в авторскую драму «Подельники».
Сначала эта фактура была востребована скорее в авторском кино, а теперь, после оглушительной славы, он использует тот же образ для перехода в массовое, «народное» кино. Его цель — стать «своим парнем» для широкой аудитории. Он уже закрепил этот образ, сыграв главную роль беспризорника Коли в комедии «Папаша в бегах». Этот же типаж он продолжил и в других проектах: киноальманахе «Тюльпаны», роуд-муви сериале «Юг» и в экшене про дрифт «Жига. На полной скорости».
обсуждение >>