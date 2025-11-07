Кино-Театр.Ру
Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?

7 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
7 ноября 2025
Сериал «Слово пацана» был не просто успехом, а культурным взрывом. Он мгновенно запустил карьеры целого поколения молодых звезд, но одновременно повесил на каждого из них ярлык. Прошло время, первый хайп улегся, и теперь начинается самое интересное: кто сможет доказать, что он больше, чем его культовая роль?

6 ноября на экраны вышла драма «Мой сын», где Леон Кемстач (Пальто) играет в паре с Юлией Снигирь. Парой недель раньше в прокат вышло фэнтези «Алиса в стране чудес» с Анной Пересильд (Айгуль) в главной роли. Это прямое соревнование двух разных карьерных путей. Глядя на эту битву, мы разобрали, какие стратегии выбрали еще три звезды сериала, чтобы построить большую карьеру.

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Леон Кемстач в драме «Мой сын»

Леон Кемстач (Пальто): Стратегия «Везде и сразу»


Леон Кемстач, чей Пальто стал для многих главным героем поколения, выбрал стратегию максимальной медийности. Когда его, 14-летнего парня, утвердили на главную роль, многие шептались о протекции отчима, звезды «Реальных пацанов» Антона Богданова (Леон до этого снялся лишь в эпизоде его фильма «Нормальный только я»). Однако первые же серии «Слова пацана» сняли все вопросы: Кемстач показал мощную игру.

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Леон Кемстач в роли Пальто, сериал «Слова пацана»

После успеха он не стал выжидать, а погрузился во все сферы: запись музыкального альбома, участие в рекламе и даже в финале сложного психологического реалити-шоу ТНТ «Мастер игры». Стратегия конвертации хайпа в узнаваемость селебрити.

В кино он делает то же самое — пробует себя в диаметрально противоположных ролях, пытаясь найти свой жанр. Он сыграл главного злодея в детском фильме «Иван Семенов. Первый поцелуй» и тут же — главную роль в комедии «(Не) искусственный интеллект». Теперь настал черед драмы «Мой сын» — его главная ставка, чтобы доказать индустрии, что он больше, чем звезда одного хита, а серьезный драматический артист.

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: фотография со съемок «Иван Семенов. Первый поцелуй»


Рузиль Минекаев (Марат): Ставка на железный фундамент


А вот Рузиль Минекаев, брутальный «уличный романтик» Марат, выбрал совершенно другой, более основательный путь. Он с детства обожал выступать, а по совету сестры-двойняшки пошел в музыкальную школу. Дальнейший путь был строго профессиональным: Казанское театральное училище, а затем режиссерский (актерско-режиссерский) факультет ГИТИСа.

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Рузиль Минекаев в роли Марата, сериал «Слова пацана»

В «Слово пацана» он пришел уже опытным артистом с ролями в театре и сериалах (например, «Смычок»). За роль Марата он заслуженно получил «Премию Художественного театра» в номинации «Кино» — престижную награду для талантов до 35 лет. А режиссер Жора Крыжовников, видевший на площадке пик возможностей всего каста, позвал только его из молодого состава в свой следующий крупный сериал «Москва слезам не верит».

Теперь на Минекаева делают ставки в большом кино: он получил главную роль в фэнтези-блокбастере «Руслан и Людмила» (выйдет в 2027-м). Параллельно он снимается в сказке «Буратино» и в детективе «Подслушано в Рыбинске».

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Рузиль Минекаев в фильме "Подслушано в Рыбинске" (2024)


Лев Зулькарнаев (Зима): Востребованность интеллектуала


У Льва Зулькарнаева, сыгравшего Зиму, не менее захватывающий путь. Он запомнился как самый рассудительный и обаятельный «пацан» с нетипичной речью, но он совсем не новичок. Лев — профессиональный актер, который активно снимался еще до «Слова пацана».

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Лев Зулькарнаев в роли Зимы, сериал «Слово пацана»

Его карьера до сериала была построена на престижном, «интеллектуальном» кастинге. Например, в 2022 году у него была главная роль в успешной драмеди «Экспресс». А в 2023-м он успел сыграть композитора Рахманинова в сериале «Шаляпин» и даже Пушкина в детективе «Цербер».

Роль Зимы дала ему лучшее: зрительскую любовь без жесткой привязки к образу. Он использовал этот хайп, чтобы утвердиться в статусе одного из самых многоплановых молодых актеров. В итоге Лев сейчас буквально нарасхват: он сыграл главную роль в драме «Она такая классная», появился в сай-фай сериале «Подростки в космосе», в драме «Дети перемен» и в проекте «Циники». Скоро мы увидим его и в «Буратино». Этот проект — первое экранное воссоединение Зимы и Марата (Минекаева) — выглядит как сознательный «детокс»: лучший способ смыть с себя пацанский ярлык, появившись вместе в семейной сказке.

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Лев Зулькарнаев в фильме «Буратино» (2025)


Анна Пересильд (Айгуль): Победа над династией


Своя, особенная задача была у Анны Пересильд. Как представительница известной кинодинастии, она снимается с 9 лет (дебют в «Черновике») и уже имела главную роль в триллере «Тибра» до «Слова пацана». Если мужской каст борется с ярлыком «пацана», то Пересильд всю жизнь боролась с ярлыком «дочери».

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Анна Пересильд в роли Айгуль, сериал «Слово пацана»

«Слово пацана» стал ее мощнейшим прорывом. Роль Айгуль — одна из самых сложных и психологически тяжелых в проекте — стала для нее не ярлыком, а щитом. Известно, что ее отец, режиссер Алексей Учитель, был против этой роли из-за «жестких сцен», но Жора Крыжовников лично убедил его. Своей смелой игрой Анна сняла почти все вопросы критиков о семейной протекции.

Теперь она доказывает многогранность: озвучила и спела все партии принцессы Забавы в сказке «Летучий корабль». Этой осенью её главная роль — фэнтези «Алиса в стране чудес».

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: кадр из фильма «Алиса в стране чудес» (2025)


Ярослав Могильников (Ералаш): От артхауса к народу


И, конечно, Ярослав Могильников. Его короткое, но душераздирающее появление в роли Ералаша тронуло всех. Главный козырь Ярослава — абсолютная аутентичность, образ «парня из глубинки».

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: Ярослав Могильников в роли Ералаша, сериал «Слово пацана»

Его карьера началась именно благодаря этой уникальности. В кино 13-летний Ярослав попал буквально случайно: он сидел с семьей в кафе, когда киношники, искавшие актера, оценили его яркую внешность и пригласили на пробы. Так он попал в авторскую драму «Подельники».

Сначала эта фактура была востребована скорее в авторском кино, а теперь, после оглушительной славы, он использует тот же образ для перехода в массовое, «народное» кино. Его цель — стать «своим парнем» для широкой аудитории. Он уже закрепил этот образ, сыграв главную роль беспризорника Коли в комедии «Папаша в бегах». Этот же типаж он продолжил и в других проектах: киноальманахе «Тюльпаны», роуд-муви сериале «Юг» и в экшене про дрифт «Жига. На полной скорости».

Пять звёздных стратегий: что стало с актерами «Слова пацана»?
фото: кадр из фильма «Юг» (2024)

Ольга Исакова
№ 1
vikapikaa (Самара)   7.11.2025 - 10:45
Каждый парень не стоит на месте - это очень здорово. Я больше всего слежу за Леоном Кемстачем: молодой человек и альбом свой выпустил, и в классных фильмах отснялся - молодец вообще! читать далее>>
Всего сообщений: 1
Ольга Исакова
персоны
Антон БогдановЛев ЗулькарнаевЛеон КемстачЖора КрыжовниковРузиль МинекаевЯрослав МогильниковАнна ПересильдЮлия СнигирьАлексей Учитель
фильмы
(Не)искусственный интеллектАлиса в стране чудесБуратиноДети переменЖига. На полной скоростиИван Семёнов. Первый поцелуйЛетучий корабльМой сынМосква слезам не верит. Все только начинаетсяНормальный только яОна такая класснаяПапаша в бегахПодельникиПодростки в космосеПодслушано в РыбинскеРеальные пацаныРуслан и Людмила. Волшебное путешествиеСлово пацана. Кровь на асфальтеСмычокТибраТюльпаныЦерберЦиникиЧерновик (сериал)ШаляпинЭкспрессЮг

