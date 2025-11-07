67-летняя Мадонна
тайно обручилась со своим 29-летним бойфрендом, футболистом Акимом Моррисом
. Слухи о помолвке пары появились ещё в январе, когда артистка продемонстрировала на безымянном пальце кольцо с огромным брильянтом
. А теперь сплетни подтвердили
инсайдеры издания RadarOnline.
«Мадонна постоянно говорит, что не хочет терять ни минуты. Аким даёт ей это чувство спокойствия и близости — он заставляет её смеяться, подталкивает её во всех нужных направлениях и относится к ней лучше, чем кто-либо другой»
, — рассказал источник из окружения артистки. При этом Мадонна и её возлюбленный планируют подписать брачный договор: «Конечно, она составит договор. Аким не возражает — он уже и так подписал всевозможные соглашения, когда они только начали встречаться, у него нет с этим проблем»
.
Сейчас певица раздумывает над тем, где провести свадьбу — в Италии, Португалии или в её особняке в Ист-Хэмптоне. В прошлом она дважды была замужем: за актёром Шоном Пенном
и режиссёром Гаем Ричи
.
