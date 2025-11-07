Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мадонна тайно обручилась

7 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
7 ноября 2025
67-летняя Мадонна тайно обручилась со своим 29-летним бойфрендом, футболистом Акимом Моррисом. Слухи о помолвке пары появились ещё в январе, когда артистка продемонстрировала на безымянном пальце кольцо с огромным брильянтом. А теперь сплетни подтвердили инсайдеры издания RadarOnline.

Мадонна тайно обручилась

«Мадонна постоянно говорит, что не хочет терять ни минуты. Аким даёт ей это чувство спокойствия и близости — он заставляет её смеяться, подталкивает её во всех нужных направлениях и относится к ней лучше, чем кто-либо другой», — рассказал источник из окружения артистки. При этом Мадонна и её возлюбленный планируют подписать брачный договор: «Конечно, она составит договор. Аким не возражает — он уже и так подписал всевозможные соглашения, когда они только начали встречаться, у него нет с этим проблем».

Мадонна тайно обручилась

Сейчас певица раздумывает над тем, где провести свадьбу — в Италии, Португалии или в её особняке в Ист-Хэмптоне. В прошлом она дважды была замужем: за актёром Шоном Пенном и режиссёром Гаем Ричи.
версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Эльнинья   7.11.2025 - 16:01
Клоуны )) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мадонна спровоцировала слухи о помолвке
Поиск по меткам
любовь
персоны
МадоннаШон ПеннГай Ричи

фотографии >>
Мадонна тайно обручилась фотографии
Мадонна тайно обручилась фотографии
Мадонна тайно обручилась фотографии
Мадонна тайно обручилась фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Клара Белова
Елена Бирюкова
Анастасия Дубровина
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Дарья Плахтий
Оксана Фандера
Диана Амфт
Лора Гордон
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Барри Ньюман
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Мой сын
драма
Россия, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Отверженные
боевик, криминальный фильм, триллер
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram