Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз

63-летняя Роза Сябитова готовится стать бабушкой во второй раз. Дочь телеведущей, 33-летняя Ксения Шевченко, сообщила о скором пополнении в семье.
«Всем доброго и хорошего дня! Спешу сообщить радостную весть — мы с семьёй ждём пополнения. Нас станет на одного больше! С нетерпением ждём тебя. До встречи!» — написала Ксения. Также она воспитывает дочь Мирославу. В первую беременность Ксения страдала от сильного токсикоза, а во время родов врачи приняли решение делать кесарево сечение.
фото: Роза Сябитова с дочерью Ксенией
При этом Сябитова публично новость о скором пополнении в семье пока не комментировала. Ранее она не раз признавалась, что хочет много внуков. Телеведущая родила дочь Ксению и сына Дениса от первого мужа Михаила Сябитова. Супруг был старше избранницы и умер в 1993 году от инфаркта.
