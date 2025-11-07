Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз

7 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
7 ноября 2025
63-летняя Роза Сябитова готовится стать бабушкой во второй раз. Дочь телеведущей, 33-летняя Ксения Шевченко, сообщила о скором пополнении в семье.

Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз

«Всем доброго и хорошего дня! Спешу сообщить радостную весть — мы с семьёй ждём пополнения. Нас станет на одного больше! С нетерпением ждём тебя. До встречи!»написала Ксения. Также она воспитывает дочь Мирославу. В первую беременность Ксения страдала от сильного токсикоза, а во время родов врачи приняли решение делать кесарево сечение.

Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз
фото: Роза Сябитова с дочерью Ксенией

При этом Сябитова публично новость о скором пополнении в семье пока не комментировала. Ранее она не раз признавалась, что хочет много внуков. Телеведущая родила дочь Ксению и сына Дениса от первого мужа Михаила Сябитова. Супруг был старше избранницы и умер в 1993 году от инфаркта.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
Лидия Мартин   7.11.2025 - 18:04
Роза Сябитова потрясающе выглядит, прям молодая бабушка, если судить по внешности. Пусть продолжает в том же духе! читать далее>>
№ 1
valerik61   7.11.2025 - 17:37
Поздравляю! Пусть мечты сбудутся! читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
дети
персоны
Роза Сябитова

фотографии >>
Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз фотографии
Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз фотографии
Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз фотографии
Роза Сябитова станет бабушкой во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Клара Белова
Елена Бирюкова
Анастасия Дубровина
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Дарья Плахтий
Оксана Фандера
Диана Амфт
Лора Гордон
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Барри Ньюман
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Мой сын
драма
Россия, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Отверженные
боевик, криминальный фильм, триллер
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram