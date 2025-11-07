Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

7 ноября
2025 год

Лайфстайл >>
7 ноября 2025
Саша Бортич и её возлюбленный Давид Сократян провели совместный отпуск на Мальдивах, о чём актриса рассказала в своих соцсетях, опубликовав серию фотографий: «Начинается экспедиция в Кении. А вдруг я никогда не выложу фотки из отпуска? Это был бы кошмар, такого допустить я не могу», — написала она под постом.

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Впервые пара вышла вместе в свет в октябре прошлого года. Ранее Бортич дважды была замужем — за рэпером Славой Воронцовым и бизнесменом Евгением Савельевым. Во втором браке актриса родила сына.

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
ДаринаКароль   7.11.2025 - 20:22
Может на третьем браке всё-таки пора уже остановиться? А то в свои то года а уже третий муж. читать далее>>
№ 1
Лидия Мартин   7.11.2025 - 18:02
Какая у дамочки некрасивая пятая точка... Ужас какой-то. А вот фоточки с Мальдив в целом офигенные! Летом сразу так повеяло... читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Вульгарные позы и хорошие охваты: Саша Бортич опубликовала провокационную фотосессию
Саша Бортич показала новые фото с Давидом Сократяном
Саша Бортич показала фотографии с празднования 30-летия
Поиск по меткам
любовь
персоны
Александра БортичДавид Сократян

фотографии >>
Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах фотографии
Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах фотографии
Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах фотографии
Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Юрий Николаев
4 ноября ушел из жизни телеведущий, народный артист РФ Юрий Николаев.

День рождения >>

Клара Белова
Елена Бирюкова
Анастасия Дубровина
Григорий Калинин
Владимир Кенигсон
Юлия Майборода
Георгий Милляр
Дарья Плахтий
Оксана Фандера
Диана Амфт
Лора Гордон
Линдси Дункан
Франк Дюбоск
Джейсон Лондон
Барри Ньюман
Шэннон Уирри
все родившиеся 7 ноября >>

Афиша кино >>

Пианистка
драма, экранизация
Австрия, Германия, Франция, 2001
Красный круг
драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Италия, 1970
Мой сын
драма
Россия, 2025
Огненный мальчик
драма
Россия, 2025
Пуанты для моей мамы
драма
Россия, 2024
Франкенштейн: Воскрешение
драма, триллер
Великобритания, 2024
Кролецып и Сурок Времени
детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Франция, 2025
Ветер
сказка
Россия, 2025
Дело Фриды
драма, исторический фильм
Швейцария, 2024
Наш папа — Дед Мороз!
драмеди
Россия, 2025
Новая волна
драма, исторический фильм, комедия
Франция, 2025
Отверженные
боевик, криминальный фильм, триллер
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram