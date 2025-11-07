Саша Бортич показала фотографии из отпуска на Мальдивах

Саша Бортич
и её возлюбленный Давид Сократян
провели совместный отпуск на Мальдивах, о чём актриса рассказала в своих соцсетях, опубликовав серию фотографий: «Начинается экспедиция в Кении. А вдруг я никогда не выложу фотки из отпуска? Это был бы кошмар, такого допустить я не могу»
, — написала она под постом.
Впервые пара вышла вместе в свет в октябре прошлого года. Ранее Бортич дважды была замужем — за рэпером Славой Воронцовым
и бизнесменом Евгением Савельевым
. Во втором браке актриса родила сына.
