Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж

8 ноября
2025 год

8 ноября 2025
36-летняя Рэйни Куэлли, старшая дочь Энди Макдауэлл, вышла замуж за фотографа Тони Уилсона. Пара сыграла свадьбу в стилистике Хэллоуина ещё в октябре, но подробный отчёт о ней выпустили только сейчас. Торжество прошло в Лос-Анджелесе. Среди гостей были мама невесты, её сестра Маргарет Куэлли с супругом и многие другие.

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Рэйни и Маргарет Куэлли

«Мы с самого начала знали, что хотим свадьбу в стиле Хэллоуина, и подготовка была захватывающей и насыщенной. Мы создавали доски в Pinterest и постоянно придумывали идеи, чтобы сделать мероприятие максимально весёлым, жутким, великолепным, забавным и романтичным», — рассказала Рэйни в беседе с журналом Vogue.

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Энди Макдауэлл

«Мы хотели, чтобы все приехали к нам как будто на ночёвку, поэтому сделали всё просто и уютно. Мы не стали устраивать репетиционный ужин, вместо этого устроили пижамную вечеринку, а на следующий вечер — вечер веганской пиццы и игр. Все выходные были просто потрясающими», — добавила Рэйни.

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Невеста с подружками

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Тони Уилсон и Рэйни Куэлли

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Энди Макдауэлл

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Гости торжества

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Гости торжества

Старшая дочь Энди Макдауэлл вышла замуж
фото: Рэйни Куэлли с супругом Тони Уилсоном

Рэйни Куэлли и Тони Уилсон познакомились на фотосессии несколько лет назад. Позже они случайно пересеклись в кафе, и тогда Тони позвал Рэйни на свидание. Прошлым летом, когда Рэйни была беременна, Тони сделал ей предложение.
№ 2
Lomova_E (Шахты)   8.11.2025 - 21:28
оригинальная свадьба. Но я не знала, что у нее 2 дочери. Молодым любви, взаимопонимания и долгих лет совместной жизни. читать далее>>
№ 1
Angelika77   8.11.2025 - 18:27
Странно конечно это всё смотрится - гости как подопытные, кто в чём, а невеста и жених чисто в классическом белом платье и чёрном смокинге. Какая же это свадьба в стиле Хеллоуина? читать далее>>
Всего сообщений: 2
