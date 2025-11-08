36-летняя Рэйни Куэлли, старшая дочь Энди Макдауэлл, вышла замуж за фотографа Тони Уилсона. Пара сыграла свадьбу в стилистике Хэллоуина ещё в октябре, но подробный отчёт о ней выпустили только сейчас. Торжество прошло в Лос-Анджелесе. Среди гостей были мама невесты, её сестра Маргарет Куэлли с супругом и многие другие.
фото: Рэйни и Маргарет Куэлли
«Мы с самого начала знали, что хотим свадьбу в стиле Хэллоуина, и подготовка была захватывающей и насыщенной. Мы создавали доски в Pinterest и постоянно придумывали идеи, чтобы сделать мероприятие максимально весёлым, жутким, великолепным, забавным и романтичным», — рассказала Рэйни в беседе с журналом Vogue.
фото: Энди Макдауэлл
«Мы хотели, чтобы все приехали к нам как будто на ночёвку, поэтому сделали всё просто и уютно. Мы не стали устраивать репетиционный ужин, вместо этого устроили пижамную вечеринку, а на следующий вечер — вечер веганской пиццы и игр. Все выходные были просто потрясающими», — добавила Рэйни.
фото: Невеста с подружками
фото: Тони Уилсон и Рэйни Куэлли
фото: Энди Макдауэлл
фото: Гости торжества
фото: Гости торжества
фото: Рэйни Куэлли с супругом Тони Уилсоном
Рэйни Куэлли и Тони Уилсон познакомились на фотосессии несколько лет назад. Позже они случайно пересеклись в кафе, и тогда Тони позвал Рэйни на свидание. Прошлым летом, когда Рэйни была беременна, Тони сделал ей предложение.
обсуждение >>